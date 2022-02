Riesgos y recomendaciones al pagar con cuenta bancaria vía transferencias electrónicas

Una transferencia bancaria es un método utilizado para trasladar dinero, no en forma física sino electrónica, entre dos cuentas bancarias del mismo banco o de diferentes entidades. Las transferencias de fondos electrónicas son una forma rápida y segura de enviar y recibir dinero.

A pesar de que pagar con cuenta bancaria las transacciones son seguras e instantáneas, las personas que utilizan este medio deben conocer algunos riesgos y recomendaciones para evitar errores o ser defraudados por terceros. A continuación, las breves historias de dos de nuestros lectores:

Juan nos cuenta que acudió a un centro médico de “alta gama”, es decir, un centro de precio elevado, en las que sólo pueden acceder las personas con mayor capacidad económica. Nos cuenta, que luego de consultar el médico, le dijeron que no aceptaban ningún tipo de seguros médicos ni local ni internacional. Tampoco pagos con tarjetas de crédito ni débito. Que sólo aceptan efectivo o pago vía transferencia bancaria.

Juan al no tener efectivo, decide hacer una transferencia, a un número de cuenta suministrado por la secretaria del médico, perteneciente a una empresa que, a la vista, no está ni relacionado con el nombre del médico ni el centro de salud.

Juan utiliza su celular, a través de la banca móvil para realizar dicho pago, y por error involuntario o quizás por un error tecnológico en la plataforma de su banco, en su primer intento no se visualiza que realizó el pago porque no se generó el comprobante, y lo realiza nueva vez, sin percatarse que ha realizado el pago dos veces. Le envía a la secretaria por correo electrónico o por WhatsApp el comprobante y se retira del centro médico.

Juan solicita una factura o comprobante de que realizó el pago, y la secretaria le dice que no hay sistema y que llamé otro día para entregarle el comprobante o el recibo de que realizó su pago.

Al llegar a su casa, se percata que ha realizado el pago dos veces, y escribe al mismo correo donde envió el comprobante, solicitando el reembolso, y ahí empieza la letanía de Juan. Porqué a pesar de que envía la prueba, le contestan que debe esperar hasta que el contable compruebe que efectivamente es así. Para abreviar la historia debió esperar cinco días para verse con su dinero nuevamente al pagar por error.

Juan pregunta ¿Dónde reclamar en estos tipos de casos?

Por otro lado, Pedro nos escribe, y nos cuenta que por error involuntario realizó un pago desde su cuenta bancaria vía transferencia a una cuenta distinta a la persona que quería pagarle. Acude a su banco y le dicen que no pueden hacer nada, porque él fue quien realizó el pago directo a un tercero, y que debe tratar de comunicarse con la persona al cual le envió ese dinero para que lo reembolse. Al final Pedro perdió el dinero porque la persona nunca apareció.

Pedro pregunta ¿Dónde reclamar en estos tipos de casos?

Como las historias de Juan y de Pedro hay cientos de casos similares. Casos de fraudes de enviar comprobantes de transferencias bancarias no instantáneas alterados entre personas que comercian algún tipo de productos vía las redes sociales o realizan algún pago. Casos en que la transferencia del pago realizado nunca llegó o se ejecutó, entre otras muchas situaciones.

La realidad de nuestro país es que muchos comercios y personas operan en la informalidad y por lo visto no importa si son pequeñas empresas, pequeños emprendedores, o profesionales de alta gama. Han decidido no aceptar pago vía tarjetas de crédito o débito, y en el caso de Juan ni los seguros médicos sin importar su categoría de internacional o local. Que sólo aceptan efectivo o transferencia bancaria a una cuenta de un tercero que en algunos casos no está relacionado con la persona con las que se está haciendo la operación de la compra del bien o servicio.

Obviamente, estamos en casos donde la informalidad impera, y por tanto la evasión de impuestos. Por lo que simplemente, llamamos la atención de la Dirección General de Impuestos Internos en lo que le compete.

Respuestas a Juan y a Pedro

En ambos casos, como Juan como Pedro realizaron una transferencia bancaria desde su cuenta a un tercero, no procede realizar una reclamación a su entidad bancaria.

En el caso de Juan, que no tiene ni un acuse de recibo o comprobante de pago que indica que acudió a ese centro médico a visitar a ese profesional de alta gama. Procedería poner una denuncia en Pro Consumidor o en la Dirección General de Impuestos Internos, ya que no le entregaron una factura de pago, y que dé las gracias ya que cinco días después pudo conseguir el reembolso de su dinero.

En el caso de Pedro, el banco no puede retirarle fondos a ningún cliente sea persona física o jurídica, sin la autorización del titular de la cuenta. El banco pudiera, lo cual no es obligatorio, colaborarle suministrándole el teléfono o dirección del titular de la cuenta a donde por error transfirió el dinero. En el caso, de que sea a una cuenta en otra entidad bancaria, las cosas se ponen más difíciles para Pedro.

Algunos de los riesgos al pagar con cuentas bancarias vía transferencias son

Realizar un pago por error a un número de cuenta de destino diferente a la persona o comercio que se está pagando. Enviar dinero para fines de pagos a personas sin confirmar la identidad del titular de la cuenta. Error en pago duplicado. Al no percatarse que se realizó el pago dos veces cuando se realizan varios intentos. Ya sea por un error involuntario o por un error tecnológico en la plataforma de la entidad bancaria. Por parte de quien recibe el pago de la transferencia bancaria, en el caso de que no sea instantánea, el comprobante pudiera ser alterado por la persona que intenta decir que realizó la transferencia. Enviar o transferir un monto de dinero mayor por error al quien se le está realizando el pago, sin saber si existe la posibilidad de que le reembolse la diferencia pagada de más.

Recomendaciones cuando realice pagos con tu cuenta bancaria vía transferencia electrónica

-Envíe dinero solo a gente que conozca y que sea de confianza, igual que como lo haría con dinero en efectivo. Nunca envíe dinero a personas desconocidas.

-Llame a la persona que solicita dinero para verificar su identidad y también verifíquelo cuando lo adiciona en la plataforma de su entidad. Asegúrese de estar enviándole dinero a la persona y cuenta correcta.

-Evite usar transferencias electrónicas para pagar productos y servicios. Las transferencias electrónicas son como transacciones de dinero en efectivo: es muy difícil disputarlas u obtener un reembolso por ellas. Si compra algo en línea, tiene protecciones adicionales si paga con tarjeta de crédito o débito.

-Recuerde que las personas no son siempre quienes dicen ser. Sea siempre cuidadoso y haga un seguimiento e investigación antes de comprometerse a realizar cualquier tipo de pago.

-No intente realizar el pago o transferencia dos veces, verifique que se halla realizado el pago. Salga de la aplicación y vuelva a entrar y confirme el balance de su cuenta antes de seguir intentando.

-Si no tiene el efectivo, pague con tarjetas de crédito o débito en los comercios que si aceptan. Recuerde que ante cualquier inconveniente posterior o error en cuanto a la facturación puede colocar una reclamación y recibir ayuda de su entidad bancaria.

-Cuando realice transferencia bancaria a un comercio, como en el caso de Juan, verifique primero que le pueden entregar una factura con valor fiscal o de consumidor final o algún comprobante de pago. Es la única forma de que pudiera colocar una reclamación en Pro Consumidor ante cualquier situación con ese comercio.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com.do sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo Jgmartinez20@icloud.com o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.