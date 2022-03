¿Tienes menos dinero en tu AFP? Esta es la razón dada por la Adafp

En el mes de febrero, los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) percibieron una disminución en sus estados de cuentas, provocando interrogantes sobre las razones y las posibles consecuencias de esta baja en su fondo de pensión.

La razón de esta baja se debe a la apreciación que ha tenido el peso dominicano frente al dólar, es decir, un aumento de su valor, que ha provocado que cuando se hace la conversión de la inversión de esa moneda estadounidense a la local, disminuye el valor en peso del patrimonio que tiene el afiliado.

Según la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp), que agrupa la AFP Crecer, AFP Popular, AFP Reservas, AFP Romana y AFP Siembra, (un millón 900 mil cotizantes) el impacto cambiario en los fondos de pensiones se ha dado dos veces en los últimos 18 años, es decir, en el 2004.

No todas las AFP en el país han sido afectadas, debido a que tienen bajas o ninguna inversión en dólares.

¿Qué ocurre? Según la Adafp, esta apreciación de la moneda dominicana es una consecuencia de la aplicación de la política monetaria que busca mantener la estabilidad del valor del peso frente al dólar, como principal herramienta para garantizar la estabilidad de los precios.

Foto: © Mery Ann Escolástico

Fecha:15/03/2022

El impacto negativo en el fondo y que los miembros de Adafp insisten en recordar que es transitorio, a febrero de 2022, ha sido de RD$ 8,866.1 millones, siendo la apreciación del peso frente al dólar en ese mes de 4.8 %.

¿El afiliado ha perdido su dinero? La Adafp lo explica de la siguiente manera: “Si una persona guardó US$ 1,000 en diciembre del 2021 tenía el equivalente de unos RD$ 58 mil. Sin embargo, en febrero tenía los mismos US$ 1,000, pero su equivalente era de unos RD$ 55 mil; mientras no cambien esos US$ 1,000 por pesos no ha perdido dinero”.

Las administradoras, cuyos representantes se reunieron con periodistas para explicar la situación, enfatizaron en recordar que los fondos de pensiones no son cuentas de ahorros, sino cuentas de inversión que fluctúan (suben o bajan) de acuerdo al tipo de cambio.