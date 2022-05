¿Qué tan seguras son las empresas que prometen limpiar y recuperar tu crédito?

Si eres de las personas que se te dificulta conseguir un crédito formal, porque tienes un mal historial crediticio, debido a situaciones inesperadas de la vida: perdiste tu empleo, algún negocio que decidiste emprender no salió bien, te endeudaste sin saber de dónde iba a salir el dinero ¡Entonces este artículo es para ti!

El tener un mal crédito afecta de forma negativa varios aspectos de la vida de una persona. No sólo el no poder obtener un crédito formal en la banca o cooperativa, o de tener que acudir a los prestamistas informales con altas tasas de interés, sino también que te impacta hasta para conseguir un empleo, comprar un seguro médico, alquilar una casa, comprar a crédito un electrodoméstico, y hasta inscribir tus hijos en un colegio privado. Y todo esto porque cuando te depuran, nadie quiere tener una persona que haya tenido una conducta crediticia dudosa e incumplidora.

Cuando te cierran todas las puertas por tener un mal crédito, te desesperas por querer resolver la situación y tratas de buscar alternativas con la finalidad de limpiar tu historial crediticio y ser nuevamente un sujeto de crédito para las entidades bancarias.

Sin embargo, hay personas, empresas no reguladas, ni supervisadas por ninguna autoridad gubernamental, que de manera inescrupulosa prometen ayudarte a solucionar ese problema y que podrás limpiar o recuperar tu crédito en la banca formal.

Es muy común encontrarse con estas empresas en las redes sociales Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, entre otras, con anuncios de servicios de reparación de crédito que ofrecen borrar tus antecedentes crediticios, eliminar tus deudas, pagar tus deudas por ti.

La realidad es que la mayoría son empresas con publicidad engañosas o falsas, donde casi siempre termina siendo estafado o quedando doblemente endeudado.

Primero, debes saber que conforme a los criterios establecidos en el artículo 64 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales, una mal información crediticia, sólo permanente en tu historial crédito hasta cuatro años del último momento donde dejaste de pagar.

Segundo, debes saber que cuando una empresa legítima de esa que prometen limpiar tu historial crediticio suele siempre pedirte dinero adelantado, pero en la realidad lo único que pueden hacer es revisar tus expedientes crediticios y verificar si los burós de créditos están cumpliendo con lo establecido en el referido artículo. Algo que tú mismo puede hacer sin necesidad de pagar un centavo a ninguna persona o empresa.

Tercero, hay empresas de particulares que ofrecen consolidar todas tus deudas y limpiar tu historial crediticio. De entrada, siempre te piden una garantía o un garante. Luego te prestan a altas tasas de interés, y algunas de estas empresas, te cobran los intereses no sobre el saldo insoluto del capital sino sobre el monto original del préstamo que te dieron inicialmente. Lo que hace que nunca podrás terminar de pagar esa deuda que decidiste tomar para pagar las deudas que tenías pendientes con la banca formal o con terceros acreedores.

Tenemos cientos de denuncias de esas empresas y las mismas han sido objeto de programas de investigaciones por reconocidas y respetadas comunicadoras.

La realidad es que en esas empresas como prestan con su propio dinero, no hacen intermediación financiera, no están infringiendo la Ley Monetaria y Financiera, por lo tanto, no caen bajo la sombrilla de ser supervisada por la Superintendencia de Bancos. Por lo tanto como cliente, cuanto te sientes estafado, no está bajo la protección del Reglamento de PROUSUARIO, es decir, no tienes donde acudir para ser defendido ante empresas de esa naturaleza.

Para tu suerte, ya existen programas en entidades bancarias que te ayudan a recomenzar, a limpiar y recuperar tu crédito nuevamente, y por lo tanto mi recomendación es acercarte a una de ella.

La única forma de recuperar tu crédito es llegando a un acuerdo con tus acreedores, ya sean entidades bancarias o terceros.

Mi recomendación es acercarte a la entidad bancaria y plantearle la posibilidad de trabajar en la elaboración de un plan de pago que sea realista y que te dé el margen de maniobra necesario para continuar pagando las cuotas. Puedes reestructurar o refinanciar tus deudas, sin necesidad de afectar tu historial crediticio de manera negativa.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com.do sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo Jgmartinez20@icloud.com o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.