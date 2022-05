¡Pánico! Se estremecen los mercados de criptomonedas

El miedo extremo se ha apoderado de los mercados de criptomonedas, llevando a que muchos inversionistas se desapoderen de sus tenencias en criptomonedas, liquidando sus posiciones cada día a un menor precio.

Cientos de miles de personas y empresas en todo el mundo han sufrido pérdidas excesivas y, literalmente, se han ido a la quiebra por hacer inversiones desproporcionadas en activos digitales.

En el último mes, el precio del bitcoin ha bajado más de un 33% y sólo en los últimos cinco días un 20.17%, llegando hoy día, 12 de mayo del 2022, a bajar hasta un monto de USD$25,401.05 dólares americanos, es decir, una caída de casi USD$23,000 dólares, con respecto al máximo precio alcanzado al final de marzo 2022 que rondó los USD$48,000 dólares.

Iguales tendencias siguen las demás criptomonedas con las significativas pérdidas de valor de mercado acumuladas en éstos últimos cincos días. Por ejemplo, el Ethereum, la segunda moneda virtual más importante después del bitcoin, ha perdido un 26.24% de su valor, y otras consideradas también de importancia que han perdido su valor son: SOLANA, un 28.77%; ADA, un 25.93%; y SHIBA, un 26.40%.

El desplome de precios ha estremecido el mercado, significando una pérdida en la capitalización de los mercados de criptomonedas que, en menos de cinco días, se desvanecieron más de $600 mil millones de dólares.

La criptomoneda LUNA, conocida por su promesa de baja volatilidad, perdió más del 99% de su valor de mercado en pocos días, al cotizarse a 0.03 centavos de dólares, luego de haber alcanzado un máximo de US$120 dólares el pasado mes de abril. La dramática caída ha implicado, para muchas personas, la pérdida de los ahorros de toda su vida, y varias empresas en latinoamericanas reportan que se han ido a la quiebra.

Los analistas coinciden en que el mercado de criptomonedas está en su peor momento desde la creación del bitcoin en el año 2008, pues la pérdida de confianza es generalizada al punto que, las llamadas monedas estables (stablecoins) que tenían paridad con el dólar, también han perdido su valor frente al dólar.

Los inversionistas y personas que dan seguimiento al mercado en todo el mundo quieren saber qué está pasando en los mercados de criptomonedas.

¿Por qué cada día se desploma aún más?

La explicación está fundamentada en el contexto económico mundial. Por un lado, los conflictos entre Rusia y Ucrania agudizaron la problemática inflacionaria que se presentaba como secuela de la pandemia, llevando a los bancos centrales de todos los países de mundo a tomar medidas de política monetaria más restrictivas, a través del aumento de las tasas de interés de política monetaria.

Recientemente, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó su tasa de referencia a 0.75%, lo que ha provocado que los mercados financieros convencionales reaccionen con una inestabilidad significativa, dado que se presume un mayor interés de los inversores por buscar activos más seguros.

El índice S&P 500, que reúne las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos ha perdido un 11.20%; el Nasdaq Composite, que reúne las 100 empresas tecnológicas más importantes acumula una pérdida de 14.80% en sólo un mes; el Dow Jones Industrial, que reúne las 30 empresas industriales más importante de los Estados Unidos, ha caído en un 7.78% sólo en los últimos cinco días. Iguales tendencias siguen los índices de las bolsas europeas y latinoamericanas.

De acuerdo con el escenario actual, la situación puede complicarse no sólo para los mercados de criptomonedas y los mercados financieros internacionales, sino también para todas las economías, ya que las proyecciones de datos económicos revelan que Estados Unidos pudiera entrar este año en una recesión económica y considerando que China impuso un nuevo confinamiento en Shanghái, ante la nueva ola de casos de covid-19 que afecta gran parte de ese país.

¿Qué pueden hacer los inversionistas ante la situación que se avecina?

Primero. Mantener la calma y tratar de preservar las inversiones actuales hasta que estabilicen los mercados; para aquellos que tienen altas posiciones, no invertir un centavo más en criptomonedas, por el momento.

Segundo. Quienes puedan aprovechar el mercado financiero interno, invertir en títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda a tasas muy atractivas, que oscilan entre el 9% al 11% en pesos, y en algunas entidades bancarias se pueden encontrar hasta un 9% a un plazo de un año, dependiendo del monto a invertir.

Tercero. El mercado de criptomonedas es muy volátil y de alto riesgo. Debe estar consciente de esto y no dejarse embaucar por personas que aseguran que es una gran oportunidad y que es la moneda del futuro. Lo que está pasando actualmente refleja los riesgos e inestabilidad de estos mercados, que no son seguros, ni no inflacionarios, como algunos ilusos comentan, por lo que, no sirven para hacer cobertura de riesgos y sólo son mercados especulativos.

Cuarto. Si usted piensa invertir en criptomonedas ahora que sus precios están en sus mínimos, considere iniciar con poco dinero, a sabiendas de que lo puede perder todo en caso de que decida invertir en una moneda diferente al bitcoin. No le dé su dinero a nadie para que le compre criptomonedas ¡Ni tampoco creas en las publicaciones que están en las redes sociales, la mayoría son una estafa!

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com.do sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo Jgmartinez20@icloud.com o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.