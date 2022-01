Margaritaville Island Reserve Cap Cana by Karisma abre sus puertas

Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona, Karisma Hotels & Resorts y Margaritaville inauguraron el complejo hotelero cinco estrellas Margaritaville Island Reserve Cap Cana by Karisma.

El acto estuvo presidido por los principales ejecutivos de la corporación hotelera, Rafael Feliz Germán, Presidente de Karisma Hotels & Resorts; Jorge Feliz Germán, Presidente de Karisma Dominicana, en compañía de David Collado, Ministro de Turismo, y Samuel Pereyra, Administrador de Banreservas.

Con una inversión de US$175 millones, Margaritaville Island Reserve Cap Cana by Karisma es la primera propiedad ya construida y en operación, y la segunda propiedad de la marca Island Reserve, que combina las comodidades todo incluido de clase mundial de Karisma Hotels & Resorts con el estilo de vida divertido y alegre, característico de Margaritaville. Cobbo Bay Developers es la empresa desarrolladora del proyecto en la zona, presidida por el empresario Jesús Barderas. Esta apertura generará unos 2,200 empleos, entre directos e indirectos, aportando al crecimiento y dinamización de la industria turística dominicana.

Con una inversión de US$175 millones de dólares, el complejo hotelero de 519 habitaciones, operado por Karisma Hotels & Resorts bajo las marcas Margaritaville y Karisma, estará generando unos 2,200 empleos directos e indirectos, aportando a la dinamización y crecimiento de la industria turística dominicana. Compartir

Rafael Feliz Germán, Presidente de Karisma Hotels & Resorts expresó que a través de la sociedad estratégica entre la corporación hotelera y Margaritaville Corporation, Karisma ofrece la experiencia Margaritaville Island Reserve con una colección de hoteles de lujo moderno tropical estratégicamente ubicados en los destinos principales del Caribe y México.

Destacó que República Dominicana continúa siendo uno de los destinos turísticos más importantes de la región y la apertura de este Margaritaville Island Reserve by Karisma en Cap Cana confirma la confianza que empresarios locales y empresas internacionales como Karisma Hotels & Resorts y Margaritaville, tenemos en el país y en los dominicanos.

Ofreciendo la mejor experiencia de relajación, diversión, gastronomía de la más alta calidad y servicios excepcionales de primera clase, incluyendo un diseño de playa de lujo en un ambiente tropical, el complejo hotelero tiene 519 habitaciones, entre ellas 40 espectaculares villas de lujo y la suite Jimmy Buffett, así como 6 restaurantes, 3 bares, un Café, el St. Somewhere Spa de clase mundial, su propia fábrica de cerveza y un centro de entretenimiento “Entertainment Village” situado en el corazón del resort, entre una gran variedad de amenidades que permite a los viajeros la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones únicas y auténticas, inspiradas en el estilo de vida y las letras del cantante Jimmy Buffett.

Corte de cinta. Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona, Karisma Hotels & Resorts y Margaritaville inauguraron el complejo hotelero cinco estrellas Margaritaville Island Reserve Cap Cana by Karisma.

Acerca de Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts es un reconocido grupo hotelero internacional que posee y administra una galardonada colección de hoteles de lujo en América Latina, el Caribe y Europa. Comprende un amplio portafolio que incluye El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Margaritaville® Island Reserve Cap Cana by Karisma y Margaritaville® St. Somewhere by Karisma. Las propiedades han sido premiadas con los mejores galardones de la industria, incluidos los "Mejores 100 hoteles del mundo" de Conde Nast Traveler, los "30 mejores hoteles de Cancún" de Conde Nast Traveler, los "Mejores hoteles para el romance" de TripAdvisor® Choice de Traveler® Choice y el "Five Diamond Award" de AAA" y "Four Diamond Award". Karisma ha recibido reconocimiento mundial por su enfoque creativo. Es la única compañía hotelera que dentro de sus resorts todo incluido, cuenta con un restaurant rankeado en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, “Le Chique”, en la posición #32. Para información y reservaciones en las propiedades de Karisma, visitar www.karismahotels.com.

Acerca de Margaritaville

Margaritaville es un estilo de vida inspirado en las letras y la vida del cantante y compositor norteamericano Jimmy Buffett, cuyas canciones evocan una pasión por el escape tropical y la relajación total. La corporación hotelera internacional Karisma Hotels & Resorts tiene la exclusividad de la marca para México y el Caribe.

Cada año más de 20 millones de viajeros cambian su latitud y actitud con una visita a un Margaritaville Resort, Residencial o Restaurantes. Margaritaville hoy en día cuenta con 19 locaciones de alojamiento y 23 proyectos en proceso de desarrollo, dos casinos y más de 60 restaurantes, dentro y fuera de los hoteles, así como su propia estación de música satelital.

Margaritaville ofrece a sus huéspedes amplios y cómodos espacios de esparcimiento y distracción, donde pueden disfrutar de una experiencia diferente e innovadora.

Más información sobre Margaritaville® Island Reserve Cap Cana by Karisma en www.margaritavilleislandreserveresorts.com.