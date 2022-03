Llega a RD "Pitch at the beach" un evento para conectar a emprendedores con atractivos inversionistas

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:22/03/2022

La sexta edición de Pitch at the beach será celebrada en playas dominicanas. Todavía no se sabe cuál, pero el evento pretende conectar a emprendedores dominicanos con inversionistas de gran impacto. "En total vienen alrededor de 100 millones de dólares de potencial de inversión para esta edición", adelanta su fundador, Israel Pons.

Pitch at the beach dominicana se celebrará el próximo 24, 25 y 26 de septiembre y participaran fondos de inversiones nacionales e internacionales, inversionistas ángeles y mentores como Zev Siegl, co fundador de la compañía Starbucks. Israel Pons presentó a un grupo de periodistas este evento, con seis meses de antelación que tiene razón en que buscan que la mayor cantidad de emprendedores dominicanos puedan estar entre los 30 seleccionados para dar su pitch, que en el argot emprendedor significa mostrar su empresa para conquistar inversionistas.

"Se eligen 30 proyectos que tengan escalabilidad, que sea de base tecnológica, que este solucionando un problema real y que tengan un mercado internacional, no solo la República Dominicana". Los emprendedores interesados en participar pueden acceder a la plataforma web, desde donde se puede aplicar. Las boletas de entrada general tienen un costo estimado entre 400 y 600 dólares.

Lo interesante de este evento, detalla Israel Pons,es que su modalidad permite conectar con otros emprendedores, inversionistas y mentores en un ambiente distendido y cercano, como lo da una playa.

Cuando tenemos los pies descalzos tocando la arena somos más amigables, somos más humanos, nos conectamos los unos con los otros de una forma muy amable" Compartir

"Lo que buscamos es que ese sentimiento que tenemos normalmente en la playa, lo usemos para hacer conexiones y generar negocios", apuntó Pons. "Entonces ayudamos a emprendedores durante tres días a encontrar las herramientas por las cuales pueden impulsar sus negocios", resaltó, a manera de dar a entender que no se trata solamente de conseguir inversionistas, sino de abordar el emprendimiento a gran escala.

De la mano de Pa'Lante Dominicana

El evento llega al país de la mano de Pa' Lante Dominicana, una iniciativa que promueve el ecosistema de emprendimiento en República Dominicana, la cual es impulsada por George Nader.

Nader explicó a ACENTO que el concepto de Pitch at the beach cayó como anillo al dedo a República Dominicana. "Vi que el evento nos ayudaba porque tiene inversión, emprendimiento, turismo, conocimiento y preparación para emprendedores e inversionistas, y networking", indicó.

George Nader, de Pa' Lante Dominicana, explica cómo atrajo al país el evento de emprendedores Pitch at the beach /Mery Ann Escolástico

El evento tiene tres temáticas, que se desarrollarán por día. Durante la primera jornada se abordarán las tendencias tecnológicas; en el segundo día irá alineado a abordar el liderazgo, la toma de decisiones y otras experiencias personales necesarias para levantar un negocio. Y por último, durante el tercer día la temática estará dirigida a conocer formas de financiamientos.Cada noche se estarán presentando 10 pitch, hasta completar los 30 elegidos.