La riqueza del turismo de RD no son sus playas, sino el afecto del dominicano

El recurso turístico de mayor valor y que más gusta a los que visitan la República Dominicana no son sus playas de arena blanca, ni su sol caliente durante casi todo el año, sino el carácter agradable, alegre, simpático y bueno de los ciudadanos dominicanos.

La afirmación la hizo esta mañana en esta capital el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, en un encuentro con periodistas con motivo de su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022.

Además de ofrecer datos de las operaciones de financiamiento al sector turístico, y los negocios que ya han comenzado a fluir antes del inicio formal de FITUR, Paniagua y los ejecutivos del Banco Popular, elogiaron con entusiasmo la gestión gubernamental, la apertura del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo, David Collado, para que la industria continúe creciendo y haciendo mas grande el sector, pese a la pandémica de COVID-19, y la incertidumbre con que todo el mundo ha tenido que manejarse durante la pandémica.

El Gobierno ha sido eficiente con la reactivación, ha generado confianza, ha aportado transparencia, y los inversionistas han creído en la República Dominicana con punto seguro y de potencial extraordinario para que la industria sigas creciendo, dijo Paniagua en su presentación ante los periodistas dominicanos.

Equipo del Banco Popular y periodistas que le acompañan, para la cobertura de Fitur 2022

Un dardo que tiene que alegrarnos, declaró, es que durante un año tan complicado como 2021, la República Dominicana haya recibido 5 millones de turistas. Ese número se logró principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, por la confianza que el país proyectó y por la gestión del gobierno en el manejo la pandemia de COVID, según el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano.

Explicó que el interés de los inversionistas es elocuente, pues se sienten motivados por los indicadores impresionantes de la economía dominicana. “El país muestra unos indicadores impresionantes, con una apreciación de la moneda local un 2%, con un crecimiento del PIB cercano al 12%, con remesas sobre los 10,500 millones de dólares. Eso no se ve en todas partes. Nuestro banco obtuvo también una solvencia del 17%, cuando lo que se requiere es una solvencia del 10%”, declaro Christopher Paniagua.

Informó que antes de iniciar Fitur 2022 ya el Banco Popular ha avanzado propuestas con inversionistas por sobre 1,000 millones de dólares, y que esto se ha avanzado con grupos turísticos de gran solvencia y presencia en la República Dominicana, y se destinarán recursos para 15 hoteles nuevos, y para mejoras de hoteles en varios puntos turísticos, como Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto, Puerto Plata y Samana.

René Grullón, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Banco Popular, dijo que las noticias son muy buenas para el país en el ámbito del turismo, y que eso lo han comenzado a percibir desde su llegada a Madrid, en donde han recibido datos alentadores.

Por ejemplo, dijo que al mismo tiempo que los turoperadores recibían reservas para viajes al país para el 2022, también se recibían cancelaciones, por el miedo a la pandemia. Llegó un momento en que las reservas y las cancelaciones se equilibraron, pero ya es muy claro que son muchas más las peticiones y contratos, y que son menos las cancelaciones.

En la rueda de prensa se habló del nuevo tipo de turismo que la gente solicita de la República Dominicana, y que los inversionistas están dispuestos a desarrollar. Juan Manuel Martin de Oliva, vicepresidente de Negocios Turísticos del Banco Popular dijo que en camino están proyectos nuevos con enfoque ecológico, para trabajar en el entorno de las comunidades, incluyendo la producción agropecuaria como parte de la alimentación en estos proyectos.

Entiende que los inversionistas y desarrolladores han expresado su gran respeto por nuestro país, han reconocido la calidad del pueblo dominicano, que es lo que más admiran y atrae e los turistas.

Informaron que Punta Cana, Cap Cana, Bávaro, Samaná siguen siendo referentes importantes, pero que ya hay atención para el turismo en la región sur.

Revelaron que 11 cadenas hoteleras están interesadas en instalarse en el sur, lo que también representa un reconocimiento a la biodiversidad dominicana, a la cortesía de los ciudadanos, y a que -sin ánimo de propaganda- realmente la República Dominicana lo tiene todo.

Las perspectivas para el 2022 son muy buenas, de acuerdo con los ejecutivos del Banco Popular. Creen que en inversión extranjera es muy posible que este año se supere las cifras de los 3 mil millones de dólares. “Eso es fruto de la transparencia con que se han manejado las autoridades, del interés que genera una gestión del país eficiente y sin temores. Los inversionistas van donde se les faciliten las cosas, no donde los obstaculicen".

"Y no se trata de que los inversionistas lleguen a llevarse el dinero. No, vienen e invierten. Si quieren instalar un hotel, traen mil millones y otra parte la buscan en la banca. El hotel que construyen no se lo pueden llevar. De modo que es una inversión a largo plazo, lo que representa la confianza en la economía y en las autoridades dominicanas”, puntualizaron.

El gobierno ha dado garantías y ha generado confianza, dijo Christopher Paniagua. “Yo felicito muchísimo al presidente Abinader, al ministro de Turismo, al Gobernador del Banco Central, y al sector privado. El sector turismo representa muy buena perspectiva”. Dijo sentirse muy cómodo con el ministro Collado y con los miembros del Gobierno por la labor que están realizando.