En qué medida los salarios del Gobierno son más atractivos que los del sector privado

Es conocido el dato de que el sector público paga más a sus empleados, que el sector privado. En términos generales, la diferencia entre trabajar en una compañía o el Gobierno equivale a RD$ 9,047, si se parte del salario promedio entre ambos sectores.

Datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que contabiliza los empleos formales a febrero del 2022 revelan que en el sector privado, que tiene 1,624, 556 empleos, el salario promedio son RD$ 25,855. Y en el sector público, con 687,607 empleos, el salario promedio alcanza los RD$ 34,902.

El renglón de "Administración pública" agrupa los trabajos de la administración general estatal, los poderes ejecutivos, legislativos, la administración financiera. También actividades sobre impuestos, defensa nacional, seguridad y orden público, servicios de inmigración, asuntos externos y la administración de programas de gobierno.

Pero el factor determinante sobre una actividad económica para ser clasificada o no en el renglón "administración pública", no está sujeta al estatus institucional (si es del Estado o privada), si no a la actividad en sí misma. Por eso, existen 687,607 empleos del sector público, de los cuales 629,595 caen en el renglón de "administración pública" y los restantes 58,012 empleos están distribuidos en otros renglones.

Comunicaciones es el sector con una diferencia salarial más marcada, con RD$ 34,914. Esto porque en el sector público, el salario promedio es RD$ 69,413 y el sector privado baja a RD$ 34,499. El renglón de comunicaciones incluyen trabajos relacionados al servicio de transmisión de radio y televisión, telecomunicaciones, consultoría de mercadotecnia y suministro a Internet.

Viendo el detalle los sectores económicos, llama la atención la diferencia salarial abismal que hay en el sector de servicios de enseñanza. El salario promedio en el sector público es de RD$ 53,665, y el sector privado es de RD$ 27,489. Vale entender el dato ya conocido, de que los profesores prefieren trabajar para el Estado, que los colegios privados.

El promedio salarial de los servicios de enseñanza en el sector público es, de hecho, uno privilegiado, el tercero mejor pagado, solo por encima de las labores relacionadas a las Comunicaciones y la intermediación financiera. Y son 12 los renglones de la economía que tiene empleados públicos.

En el sector privado, los servicios de enseñanza quedan en el puesto seis, de 16 renglones que tiene el sector privado. Una comparativa entre sectores y salarios promedios dejan ver que el sector privado tiene más actividades económicas, y mucho más empleos, que incluyen el comercio, construcción, explotación de minas, cultivos tradicionales y ganadería