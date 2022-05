Coophererra llama a su II Congreso Cooperativo Nacional

La Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, Inc. (COOP-HERRERA) anunció el montaje, su II Congreso Cooperativo, en el Hotel Hilton La Romana, los días 12 al 15 de mayo del 2022, para exponer el tema Innovación, Productividad, Coopetitividad y Competitividad en las cooperativas” con un cuerpo de conferencistas nacionales y extranjeros.

El licenciado Jorge Eligio Méndez Pérez explica que es un evento académico de alta gama, con una selección de reputados expositores, de diferentes materias, en América Latina y República Dominicana.

Detalla que COOP-HERRERA tiene una visión estratégica para los próximos cinco (5) años, vinculando a los socios de sus 23 distritos cooperativos, al gran esfuerzo educativo de actualización de cara a los tiempos modernos.

“Hay que tener claro que no se puede trascender si no se tiene conocimiento y si no hay formación, y el cooperativismo se nutre, precisamente, de la educación, del adiestramiento y de la capacitación.”, sostuvo Méndez Pérez.

Dijo que, debido al crecimiento sostenido de esa cooperativa, en los últimos años, se hace obligatorio seguir capacitando a los asociados.

“Vamos a trabajar como tema la innovación que requiere COOP-HERRERA para hacer de la productividad un eje hacia la rentabilidad desde un elemento muy significativo que es la coopetitividad: «Ganar-Ganar».”, indicó .

El administrador de COOP-HERRERA reveló que entre los expositores Dalia Borges, José Alejandro Rodríguez Soto, director de AIRAC, Félix Cristiá, de Puerto Rico, además de expositores de México, Colombia, Ecuador, Uruguay.

Por República Dominicana hablarán el presidente ex oficio de Conacoop, licenciado Julito Fulcar Encarnación, el doctor Luis Bergés Director Ejecutivo del CAIFI-COOPHEREERA, a la comunicadora Edith Febles, Directora del Programa El Día, entre otros.

Las cooperativas interesadas en participar y el público en general pueden comunicarse con Cristian Uribe, del Departamento de Educación, al número, 809-530-4171 extensión 27 o al 809-531-7114, para reservas o mayores informaciones.