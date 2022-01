¿Conoces el perfil del hombre fuerte de Desarrollo Bucanyé en Pedernales?

Los gestores del ambicioso proyecto turístico e inmobiliario a ejecutarse frente a la impresionante playa Bucanyé, en este municipio del extremo sudoeste dominicano, andan en tareas de articulación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur-edición 42), que se celebra desde el 19 hasta el 23 de enero de 2022 en Madrid, España. Según el representante legal de la sociedad promotora Oceanus Investment, Salvador Catrain, traerá “buenas nuevas”.

Allá también ha estado el presidente Luis Abinader, quien ha liderado el proceso del plan maestro sobre el desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales, y ya ha anunciado inversiones millonarias vía alianzas público-privadas, y privadas, por parte de personas que –dijo- poseen grandes cantidades de terrenos en el pueblo.

Es la primera vez que un presidente dominicano asiste a la mundialmente reconocida feria. En esta ocasión participan 100 países. Para esta edición, República Dominicana participa en calidad de socia.

Durante la presentación a los inversionistas, el director ejecutivo de Alianza Público-Privada (DGAPP), Sigmund Freund, ha resaltado que en Cabo Rojo serán invertidos US$ 2,245 millones en 12 mil habitaciones. De ese monto, 1,300 MM de dólares serán invertidos en la primera de las cuatro fases.

De acuerdo al funcionario, en 800 hectáreas se construirán 4,700 (densidad de 30 habitaciones por hectárea); el aeropuerto internacional en el paraje Manuel Goya, Oviedo; centro comercial, acueducto, planta de tratamiento, sistema de transmisión eléctrica y otras obras.

El Privado

Desarrollo Bucanyé es de factura privada. Según un documento enviado el 2 de julio de 2021 a la Consultoría Jurídica de la Presidencia en procura de agilización de trámites para iniciar las obras, será levantado en 14,3 millones de metros cuadrados de la parcela 40, en el antiguo paraje o paradero de pescadores Bucanyé, frente a la hermosa playa del mismo nombre, con escasa profundidad, olas leves y arenas blancas.

Han planificado 21,495 habitaciones (densidad media de 15 habitaciones por hectárea).

La inversión total ha sido estimada en cerca de 2,300 millones de dólares para tres zonas de desarrollo: Pueblo Bucanyé, US$ 279,663,802.23; Parques Bucanyé, US$ 1,579,794,232.83 y Resorts Bucanyé US$ 418,081,249.09.

Se desarrollará por etapas durante 20 años. En la primera, de cuatro años, conforme el documento de Oceanus Investment, la inversión será US$181,648,977.12. Construirán 1,200 habitaciones hoteleras. El inicio implicará una inversión inmediata de US$75,000,000.00, en la construcción de un hotel boutique de 120 habitaciones, club de playa, vías de acceso, vías internas y remozamiento y acondicionamiento del frente marino de la propiedad en su conjunto. Han previsto 300 mil turistas por año cuando se desarrolle el proyecto.

¿Quién trae los cuartos?

Llegarán por las manos del magnate de origen español Elías Hernández Barrera, quien –según la información suministrada- tiene a Pedernales, en la frontera suroeste, y Lagunas de Nisibón, provincia oriental La Altagracia, en su mira para inversión turística desde 2007 cuando vino por primera vez al país. Él asegura que conoce a República Dominica en profundidad.

Así consta en el documento enviado hace siete meses al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, con copia al presidente Abinader; al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; y al titular de la Dirección General de Alianza Público-Privada, Sigmund Freund.

Hernández Barrera nació el 22 de agosto de 1937 en el municipio Ólvega (98.7 kilómetros cuadrados), comarca Montayo, provincia Soria, España. Ha cumplido 85 años y -dice- quiere terminar su carrera empresarial en RD.

Tras residir los primeros años de vida en Tudela (Navarra), en 1942 su familia se trasladó a Madrid.

A los 21 años se responsabiliza de la gestión de los negocios familiares, entre ellos la actividad arrocera.

En 1962 se estableció en Sevilla, España, donde la empresa familiar, Arrocerías Herba, S.A. instaló la mayor planta arrocera de Europa en su época.

Conforme su biografía, Hernández Barrera desarrolla y fortalece el área comercial de la empresa con la implantación de mejores redes comerciales, el diseño de una nueva política de distribución y la consolidación de marcas comerciales líderes en el mercado español.

A finales de la década de los 60, realiza diferentes viajes a Estados Unidos, Australia y Japón que le permiten ampliar conocimientos y experiencia en el sector. Logra transformar el negocio arrocero en Europa con la producción de una nueva variedad de arroz vaporizado, la utilización de maquinarias de alta tecnología y la distribución de arroces australianos en Europa.

En los 70 potencia la actividad comercial internacional del grupo y abre mercados con Finlandia y demás países escandinavos. Incorpora el arroz australiano al consumo europeo y el americano a Portugal. Paralelamente, inicia una importante etapa de desarrollo agrícola mediante la adquisición de tierras que, tras su transformación para el cultivo, marcan una etapa de modernización de los procesos agrícolas.

La entrada de España en la Comunidad Europea marca una nueva oportunidad de desarrollo gracias al cultivo en las Marismas del Guadalquivir del arroz de tipo Índica, el de mayor demanda en Europa, que se llega a producir en 35.000 hectáreas.

Bajo su iniciativa, Arrocerías Herba S.A. pasa a controlar empresas arroceras en Portugal, Bélgica, Italia, Francia, Gran Bretaña y Holanda, y se construye en Sevilla (España) la mayor planta de vaporización de arroz de Europa, co lo cual consolida el liderazgo continental de la empresa.

En 1989 es nombrado presidente del Consejo de Administración de Arrocerías Herba S.A., cargo que ocupó durante 12 años. Alcanzó cuotas en el mercado de arroz del 42 por ciento, en el caso de España, y del 25 por ciento en la Comunidad Europea.

Bajo su iniciativa, la compañía comienza su integración en el Grupo Ebro, que se completa en el año 2001. En la actualidad la familia Hernández es el mayor accionista de Ebro Foods, S.A.

Ebro Foods es el primer grupo del sector de la alimentación en España por facturación, beneficios, capitalización bursátil y presencia internacional, líder mundial en el sector del arroz y con una importante presencia internacional en el sector de la pasta.

El importe neto de la cifra de negocio de la compañía alcanzó en 2020 los 3.237 millones de euros. El Ebitda-A se ha elevado a 435 millones de euros, con un beneficio neto que alcanzó en 2020 los 192,4 millones de euros, un 35,7% más que el registrado en el ejercicio anterior.

En diciembre de 1998, el rey Juan Carlos I concedió a Elías Hernández Barrera la medalla de oro al Mérito en el Trabajo, como reconocimiento a su labor empresarial.

El 12 de noviembre de 2003, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio le otorga la Medalla de Honor, por su trayectoria empresarial en la región Iberoamericana.

El Grupo Hisparroz es, además, propietario de la finca «Veta la Palma», con una extensión de 11.300 hectáreas de las que ha procedido a restaurar 3.200 hectáreas de zona húmeda original, dedicadas a la acuicultura extensiva en un enclave singular: el Parque Natural de Doñana (Andalucía, España).

En 1997 recibió el “Premio Andalucía de Medio Ambiente de Conservación de la Naturaleza”.

A través de la sociedad Aldebarán Energía del Guadalquivir, S.L. desarrolla ambiciosos proyectos de inversión en energías renovables en Andalucía, especialmente en biomasa; y fabrica soluciones de iluminación sostenibles de vanguardia y altísima calidad basadas en tecnología Led, a través de la compañía Light Environment Control, S.L.

En el ámbito financiero ha sido el impulsor de Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC, entidad gestora de fondos de inversión por más de 2.200 millones de euros.

Ha presidido el Real Club Sevilla Golf, entidad que cuenta con un gran prestigio en el ámbito internacional y ha sido sede de importantes competiciones nacionales e internacionales entre las que destacan: Copa del Mundo de Golf, el Open de España de Golf (en tres ocasiones), el Open de Andalucía y el Open de Sevilla-Circuito Europeo.

El Real Club Sevilla Golf es una entidad comprometida con el medio ambiente y ha sido galardonada con una mención especial del jurado en el Primer Premio Emasesa Sostenible, patrocinado por la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla.

Ha recibido otras distinciones. En 2005: Alcalareño Distinguido del Año, concedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Y en 2008, medalla de oro al Mérito en Golf, concedida por la Real Federación Andaluza de Golf.

Con motivo de la realización de diversas operaciones comerciales realizadas en el ámbito arrocero, visitó en numerosas ocasiones a la República Dominicana, y la conoció en profundidad.

Dice el documento que fruto de ese conocimiento surgió su amor por el país, su gente y su deseo de culminar aquí su exitosa vida empresarial.

En 2007 da sus primeros pasos para importantes proyectos de inversión en el sector turístico en las zonas de Nisibón y de Pedernales. Dice que tiene decidida voluntad de plasmar los valores, conocimientos y experiencias adquiridos en su dilatada carrera empresarial.

Destaca que posee espíritu emprendedor, constancia, innovación y generación sostenible de riqueza, alcanzando un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la conservación del medio ambiente