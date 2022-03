Amelia Vicini: el verdadero desarrollo se dará cuando las mujeres disfruten plenamente de sus derechos sexuales

Desayuno del Grupo Vicini con Directores de Medios de comunicación, para anunciar su cambio de nombre a INICIA y anuncia su fondo de inversión de impacto INICIA educación. Foto; Carmen Suárez/Acento.com.do 18 de febrero del 2016

Liderazgo, equidad, educación. La miembro de los comités de Estrategias e Inversiones y presidenta del comité de Talentos de INICIA, Amelia Vicini, concedió una entrevista a Santo Domingo Times y plasmó su visión de la sociedad dominicana en materia de derechos de la mujer, y algo más íntimo, como hábitos diarios y favoritos.

Si bien reconoce que los derechos y las oportunidades de la mujer ha avanzado, critica la falta de políticas públicas que garanticen mayores niveles de equidad y más adecuadas a estos tiempos.

“Podemos contar con las mejores políticas y leyes, pero si la cultura no cambia, la verdad es que seguiremos en lo mismo”, destaca en la entrevista, que fue publicada en este mes de marzo, en una edición especial sobre liderazgo femenino.

En ella, deja entrever su visión en un tema tan debatible y delicado como la interrupción el embarazo en condiciones excepcionales, tema que mantiene detenido por más de dos décadas el Código Penal dominicano, que data del 1884.

Esto, cuando destaca que el país es un caso de éxito en materia de crecimiento económico, que ha mantenido en las últimas décadas. “Pero el verdadero desarrollo se dará cuando tengamos a muchas más niñas, jóvenes y mujeres estudiando finanzas e ingeniería en todos los campos y zonas del país. Cuando disfruten plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos, cuando todas tengan acceso a la educación sexual, cuando tengan la autonomía de poder decidir sobre algo tan básico como la decisión de salvarse frente a un embarazo que las pudiese matar”.

En materia de liderazgo, apunta que nunca ha pensado que el liderazgo de las mujeres sea diferente. “No me gusta encasillar a todo un grupo de personas y caracterizarlas por el hecho de compartir el mismo género… En mi experiencia personal, he tenido jefas y jefes con problemas de autorregulación, y también jefas y jefes muy empáticos y con alta inteligencia emocional”.

Para ella, las mujeres en posiciones de liderazgo tienen que resolver los mismos tipos de problemas, hacer el mismo tipo de análisis y tomar el mismo tipo de decisiones que los hombres en posiciones de liderazgo. “Lo que sí diría es que, en la mayoría de los casos, las mujeres en posiciones de liderazgo somos la excepción y no la regla. Por eso, y para eso, hay que deconstruir mitos, suposiciones y predisposiciones, reglas no escritas, formas preestablecidas de hacer las cosas y romper esquemas”.

Vicini entiende que el concepto de “buen liderazgo ha evolucionado”, resaltando cualidades como la empatía y la inteligencia emocional. “Quizás se le pueda atribuir esta evolución a la entrada de más mujeres a posiciones de liderazgo en los últimos 60 años, no lo sé y todavía no he leído el primer documento de investigación que lo atribuya directamente a esto. No me gusta encasillar…

