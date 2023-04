Volver sobre el camino emprendido

Chantal Jimenez Vargas

Regresamos a nuestra vida cotidiana, luego de la Semana Santa 2023, con 24 personas fallecidas en accidentes, por ahogamiento y por intoxicación alcohólica. Como ha ocurrido en años anteriores, el período de descanso y reflexión por la muerte y crucifixión de Jesús se convierte en una tragedia, con más de 80 accidentes, especialmente de motocicletas, pese a toda la campaña preventiva de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia y de todos los organismos vinculados con ese departamento.

Regresamos a nuestra cotidianidad con otra tragedia ocurrida el sábado Santo: El crimen de la joven Chantal Jiménez Vargas, influencer, ejecutado por su ex pareja Jensy Graciano Cepeda, quien había intentado asesinarla unas horas antes y se encontraba detenido luego que que la agredida pusiera una denuncia en su contra y solicitara medidas de alejamiento. Fueron los propios familiares de la víctima los que intercedieron para conseguir la libertad del agresor, quien no obstante recibir el favor de los familiares de su víctima, fue a su residencia y la asesinó.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, reveló que en lo que va de año otras 19 mujeres han sido asesinadas por su parejas o exparejas en lo que va de año. No hay que repetirlo mucho, se trata de una catástrofe mayor la que tenemos en la República Dominicana con los crímenes de género. Hombres que se empeñan en considerar a las mujeres como esclavas suyas, como propiedad suyas, y que la decisión de las mujeres de separarse, porque no aceptan los abusos, no es aceptable y deciden a los macho, supuestamente, buscándolas, agrediéndolas y asesinándolas.

Este sábado también despedimos a Francisco Álvarez Castellanos, un periodista de grandes aportes al ejercicio profesional y valiosas virtudes como ciudadano y como cabeza de una familia de escritores, poetas, patriotas. Su obra queda en las páginas de los diarios en los que trabajó (El Caribe, Listín, El Nacional, Hoy, demás de las revistas que dirigió Cachafú y Pum!, entre otras. En medio de la tristeza de esta despedida quedó plantada la esperanza, por la satisfacción de sus descendientes, todos presentes, y sus nietos incluidos, de que recibieron su mensaje y sus enseñanzas están y permanecerán vivas entre ellos. Paz a su alma.

A partir de este lunes 10 de abril retomaremos la trocha que habíamos emprendido, en particular con el seguimiento de la Operación Calamar y sus derivaciones, y los arrepentimientos que pudieran ocurrir en el trayecto hacia el juicio de fondo, luego de que 14 de los 20 imputados reconocieran su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.

Nada fácil la tarea, aunque de todos modos resulta esperanzadora, a los fines de poner transparencia a la administración pública.