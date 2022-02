Vacunas y pruebas, no hay excusas

Las filas se tornaron interminables este fin de semana en los centros de Salud Pública que están haciendo las pruebas PCR para determinar si las personas están contagiados de COVID-19. Foto Edgar Hernández. Acento.com.do

Dos estudios del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, España, establecen que la respuesta inmunitaria que generan las vacunas contra el SARS-CoV-2 es suficientemente potente y variada como para responder de manera efectiva contra la ómicron y otras variantes de la COVID-19.

Esta es una excelente noticia con fundamento científico, que bien podría servir para alentar a los indecisos e incrédulos a vacunarse contra la COVID-19 o a completar su proceso de vacunación hasta la tercera dosis, si todavía no lo han hecho.

En República Dominicana el Ministerio de Salud Pública prorrogó hasta el 21 de febrero el plazo que vencía el 31 de enero para exigir la presentación en lugares públicos y privados de interés público de la tarjeta de vacunación del COVID-19 que confirme la aplicación de tres dosis en mayores de 18 años.

Las autoridades sanitarias tomaron la decisión acogiendo las recomendaciones del Colegio Médico Dominicano y la Sociedad de Infectología, así como del empresariado y sindicatos que solicitaron aextender el plazo par la presentación de la tarjeta.

Las vacunas son gratis todavía en la República Dominicana, así como las pruebas PCR se están ofreciendo sin ningún costo para la ciudadanía en el Ministerio de Salud y sus dependencias.

Asimismo, Salud Pública y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otras entidades estatales, están brindando de manera gratuita el servicio de las pruebas PCR.

No hay excusas para no vacunarse o para no detectar mediante las pruebas la presencia de COVID-19 y evitar secuelas que pongan en riesgo la vida