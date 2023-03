Lo que deseamos para las mujeres

Recibir salarios justos e igualitarios en las instituciones públicas y privadas. No ser víctimas del acoso ni del chantaje económico de los hombres.

Ser respetadas en su integridad, en su género, en su sexualidad, y no ser víctimas del acoso por parte de sus compañeros, sus jefes, sus pastores, sus amigos, sus familiares.

No ser obligadas por la ley ni por los hombres a criar hijos resultados de un embarazo no deseado, ni ser obligadas a parir un hijo o una hija de un violador que abusó de ellas.

Que la dignidad y el derecho de las mujeres no sea sólo discursos. Que el tanto hablar de muchos, bendiciendo y halagando a las mujeres no sea cosa solo de este 8 de marzo, sino que sean honestos y los elogios los conviertan en realidad permitiendo que las mujeres sean lo que necesitan ser, por su propia voluntad, y no porque están siendo acarreadas al matadero, como si fueran reses de consumo.