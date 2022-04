La pandemia de Covid-19 no ha terminado

En el boletín 742 del 30 de marzo de 2022, del Ministerio de Salud Pública sobre el Covid en la República Dominicana los datos resultan contundentes y alentadores: En la práctica el Covid ha ido desapareciendo o convirtiéndose en una afección de escaso significado, que ya no provoca muertes y que registra poca incidencia.

Los datos del boletín inician que en las últimas 24 horas hubo un registro de 18 casos de Covid, de un total de 3,66o muestras procesadas las últimas 24 horas, con apenas 139 casos activos y una posibilidad en las últimas 4 semanas de 0.91 por ciento. Recordemos que el 16 de febrero pasado el presidente Luis Abinader anunció la eliminación de todas las restricciones que se habían adoptado para proteger al país y a los ciudadanos del virus del Covid.

Por lo visto, y los datos que sigue aportando el Ministerio de Salud así lo dejan claro, el Covid en la República Dominicana está en franco proceso de desaparición. Aunque no desaparezca completamente, no representa ya ninguna preocupación, pese a que los procesos de vacunación no se completaron como fueron planificados, a que mucha gente desistió de seguir utilizando las mascarillas y a que la socialización continuó sin asumir las recomendaciones de las autoridades.

Estamos felices por la libertad con que nos administramos. El gobierno está cerrando poco a poco los centros de vacunación. Miles de vacunas adquiridas están caducando y se negocia con AstraZeneca para cambiar las vacunas que ellos jamás entregaron por otros medicamentos que sean más útiles a las personas en la sociedad dominicana.

Sin embargo, preocupa que la República Popular China esté aplicando confinamiento sobre sectores de ciudades muy importantes, como Shanghái, por ejemplo, por un nuevo brote de Covid. La ciudad más poblada de China, su capital financiera, y ha sido aislada en dos bloques por las autoridades.

“Con 26 millones de habitantes, Shanghái busca contener el peor rebrote registrado en la ciudad desde que comenzó la pandemia de Covid-19. El confinamiento, planteado a dos bloques, podría afectar tanto en la economía china como en la internacional por su estatus de centro financiero y logístico”. Esto dice uno de los reportes.

Tal vez corresponde no bajar totalmente la guardia, como ya hemos hecho. Todo el mundo está convencido de que el Covid-19 surgió en China. Allí aplicaron controles rígidos y fueron uno de los países menos afectados. Si los chinos siguen con su preocupación en alto, tal vez corresponde no cerrar completamente el tema para nuestra propia seguridad.

Esta semana el diario The New York Times publicó un reportaje diciendo que una nueva variante de Covid está creciendo en los Estados Unidos y otros países, como consecuencia de una mutación de la variante Ómicron.

Los periodistas Tara Parker-Pope y Knvul Sheikh firman la nota titulada “Una nueva ola de covid se avecina. Así puedes prepararte”, y documentan las medidas que se deben adoptar para no ser afectado.

Con su trabajo nos vienen a decir que “la próxima ola de COVID-19 se acerca, y en algunas partes de los Estados Unidos ya ha llegado. ¿Estás preparado? El culpable esta vez es la BA.2, una subvariante de la variante ómicron, altamente infecciosa. Nadie sabe con certeza cuántos estragos causará, pero la BA.2 ya ha provocado un aumento de casos en Europa y ahora es la versión dominante del coronavirus en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Esto quiere decir que el tema pandemia Covid no ha tenido su fin. Numerosas variantes han pasado durante los últimos dos años, y a todas ellas la humanidad se ha enfrentado con más de 6 millones de vidas perdidas y con una fuerte crisis en la economía global.

Celebramos las virtudes del sistema de protección que nos sostiene a los dominicanos, celebramos el optimismo del gobierno dominicano, pero no olvidemos que en ocasiones es necesario dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Esto no concluye.