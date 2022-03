Huchi Lora cede el mando del programa El Día, a Edith Febles.

Huchi Lora, un maestro del buen periodismo, acaba de anunciar su retiro del programa televisivo El Día, precisamente en la fecha en que ese producto periodístico cumple 25 años.

Huchi Lora, como todo el mundo conoce a Luis Eduardo Lora Iglesias, es una de las luces y estandartes del periodismo ético en la República Dominicana.

Lamentamos su salida de la televisión, y esperamos que sioga haciendo trabajos periodísticos como los ha hecho en los últimos 50 años. El programa El Día, de Telesistema, es una de las columnas vanguardistas de la televisión dominicana.

Algo parecido ocurrió hace dos años, cuando Juan Bolívar Díaz anunció su retiro de Uno Más Uno, de Teleantillas, donde estuvo al frente de un gran y variado equipo durante 33 años. Juan Bolívar no se retiró del periodismo, pero abandonó el medio en el que había hecho una gran carrera, y ahora es embajador dominicano en España.

Con Huchi Lora pasa algo parecido. Abandona parcialmente El Día, porque deja su dirección, pero aparecerá con comentarios hablados y grabados por lo menos dos días a la semana, y la dirección del matutino queda en manos de la experimentada periodista Edith Febles, de reconocida trayectoria y seriedad.

Huchi Lora dejará de levantarse de madrugada. Es una recomendación médica, que su familia agradece, especialmente su esposa Betty Echavarría. Solo quienes se levantan a las 3 y a las 4 de la madrugada, para trabajar en televisión, conocen el sacrificio que eso representa.

Huchi Lora ha hecho escuela en el periodismo. Su ejemplo es una fuente de inspiración para muchos periodistas, tanto por la diversidad de su trabajo, como por su verticalidad y honestidad.

Huchi Lora fue reportero. Fue caricaturista. Escribió durante un largo tiempo una columna imborrable en la historia del periodismo: Tintero. Huchi Lora fue director del diario El Día, y posteriormente del diario Ya, que tenía dos direcciones, una en Santiago, con Huchi al frente, y otra en Santo Domingo, con Juan José Ayuso al frente.

Huchi fue durante 25 años director de El Día, programa de televisión. Fue productor de televisión con Freddy Beras Goico y Yaqui Núñez del Risco. Fue autor de décimas, autor de canciones, ha sido director de cine, autor de documentales, director de programas de radio, y muchas otras actividades vinculadas a la comunicación social.

Huchi es un servidor de la sociedad, porque siempre ha procurado la verdad, sin importar las consecuencias. Ha sido vertical en la independencia del periodismo que ha desempeñado. Dice lo que tiene que decir, y cuando siente que algo no le gusta tiene la honestidad de decirlo, incluyendo cuando ha tenido que salir de sociedades con compañeros de camino.

Habló con franqueza con Pepín Corripio, con quien ha mantenido una relación de trabajo y profesional de una calidad envidiable. Pepín ha respetado la independencia de Huchi Lora y su derecho a decir lo que piensa, y Huchi ha respetado el derecho de Pepín a conducir sus negocios como lo desee, siendo dueño del medio en que desempeñó su labor. Es la relación ideal, cuando no se es dueño del medio en que se trabaja. Las palabras de Pepín a Huchi Lora no dejan lugar a dudas: “tú le has dado prestigio al periodismo”. Totalmente de acuerdo. Y Pepín sabe lo que dice.

Huchi no abandona el periodismo. Seguirá haciendo periodismo. Encontrará formas de comunicarse con su público, con quienes le siguen, sin tener que levantarse de madrugada.

Apreciamos la decisión y apoyamos su voluntad de seguir haciendo periodismo. Le ofrecemos nuestro apoyo y nuestra plataforma, en caso de que lo necesitara. Deja su programa El Día en buenas manos, con Edit Febles como directora, Carolina Santana como co-conductora, y la presencia del académico David Álvarez Martín y la periodista Indhira Suero, a quienes les deseamos todo el éxito que merecen en su trabajo, y con el deseo de que puedan emular la labor de Huchi Lora.