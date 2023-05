El retorno de Danilo Medina desde Estados Unidos

Danilo Medina, ex presidente de la República

El ex presidente Danilo Medina es el líder y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), durante 8 años encabezó el Poder Ejecutivo y apenas dos años después de entregar el poder anunció al país que padece de un cáncer de próstata que lo ha obligado a abandonar sus responsabilidades políticas y personales en nuestro territorio.

El primer anuncio de Danilo Medina, informando la detección de cáncer de próstata, ocurrió el 23 de marzo, luego de su regreso de un viaje a los Estados Unidos. El ex presidente ha viajado varias veces a verse con los médicos que atienden su enfermedad, y la última ocasión en que salió fue el pasado 4 de abril.

Ocupado como ha estado con los temas de su propia atención médica, se entiende que Danilo Medina está impedido de participar en reuniones o debates y hasta de tomar decisiones políticas. Y en estas circunstancias, siendo el PLD un partido de organismos, éstas estructuras habrán avanzado y tomado decisiones en su ausencia.

La política en RD es una tarea de todos los días, de cada hora y cada minuto, y en el caso del PLD parece que tiene un seguimiento que va más allá que el de cualquier organización política, porque la Fuerza del Pueblo, que surgió de su vientre, es una entidad en búsqueda de afiliados, y donde más insiste y encuentra es en las filas del PLD.

Ni el Comité Político del PLD, ni su prematuro candidato presidencial, Abel Martínez, han podido detener la hemorragia, y menos han tenido sosiego para hacer frente a los otros asuntos del sistema electoral y de las negociaciones políticas. Las encuestas han ofrecido datos que debían tener al PLD preocupado más allá de cualquier otro desempeño, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y los candidatos morados a la vista no parecen levantar el ánimo ni representar una revalidación de esa organización.

¿Está obligado Danilo Medina a retornar a la conducción de su partido? Este lunes hubo una reunión de su Comité Político, pero no se ha ofrecido más información que el dato de que Medina retornará al país, luego de varias semanas en atenciones médicas.

El regreso de Danilo Medina está previsto para la próxima semana, de acuerdo con el vocero de la organización. No se ha dicho nada de los progresos médicos de Medina, de si habrá cirugía o no, o si necesitaría retornar a los Estados Unidos para nuevos procedimientos. No se sabe si el cáncer de próstata fue detectado de manera temprana o si su estado había avanzado. Se desconoce los nombres de los médicos que lo atienden y en ese sentido, tanto el PLD como la familia, han manejado estos asuntos como un secreto muy cerrado.

Aspiramos a la recuperación del ex presidente de la República, y le deseamos un retorno en las mejores condiciones para que asuma la responsabilidad que le toca en el PLD. También debería asumir las negociaciones para las candidaturas, una tarea terrible que siempre encabezan los presidentes y mayores directivos de los partidos políticos, pero que le hacen retornar el cáncer en cualquiera.