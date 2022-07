El premio Europeo de los Derechos Humanos en RD a Miriam Germán

Miriam Germán Brito al recibir el premio Europea a los Derechos Humanos en RD

La Unión Europea ha reconocido a Miriam Germán Brito, nuestra Procuradora General de la República, con el “Premio Europeo de los Derechos Humanos en la República Dominicana”.

El acto de reconocimiento se realizó en el monumento a Fray Antón de Montesinos, primer defensor de los derechos humanos en la isla, junto a los sacerdotes dominicos que encabezada Fray Pedro de Córdoba, misionero española siempre bien recordado en estas tierras.

Un reconocimiento bien merecido, en un monumento que dignifica la historia y la lucha por la libertad y los derechos humanos, y una respuesta de la reconocida que reafirma su tradición de rebeldía -que ella llama insumisión- y su negativa a postrarse ante los pies de nadie, sea quien sea, que lo intente.

Reconocimientos como este dan firmeza a un país que camina zigzagueante buscando el sendero más correcto hacia la libertad, la calidad de vida y el respeto a la dignidad y a los derechos humanos.

Con el reconocimiento se brinda un espaldarazo a la voluntad de la República Dominicana de postularse como candidata al Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Muy bien representado que está este país con Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República. Una funcionario que no se tuerce, que no negocia su criterio y su interpretación del camino correcto que debe seguir ejerciendo las funciones que les han sido asignadas a ella y al equipo que dirige.

Nunca antes el país había contado con una funcionaria al frente de la PGR que responde a su propio criterio y no al del que ocupa la silla presidencial, como ocurre en este momento. Hay que reconocer que tampoco habíamos tenido un presidente que propusiera constitucionalmente que se le despoje del poder que tiene, a través del control de los actos de la Procuraduría General de la República.

Miriam Germán habló y en sus palabras se sintió la entereza con que hablaba de su insumisión: “He sentido una fuerte emoción al oír mencionar lo que ha sido el camino, y también no niego que con las imágenes he comprobado que, siendo de papel, el calendario da muy fuerte… Este devenir mío por el sistema de justicia ha tenido tramos muy difíciles. Y yo nací, no sé de dónde vino, con una razonada insumisión. Esa insumisión la agradezco porque me ha impedido estar a los pies de nadie y me ha permitido empecinarme en no transitar caminos de abuso, de maltrato…”

Y dijo más: “Aunque una vez, como dijo una de mis hijas a propósito de un evento televisado: ‘mami, pero te dieron como dicen los muchachos, una patada voladora’... seguí con el mismo tino y, ahora que vuelvo, sigo siendo la misma, me sigo sosteniendo en la razonada insumisión y creo, y espero, como dice una canción, “que necesariamente todos vamos a entendernos” (Víctor Manuel: Pido la paz y la palabra).

“Agradezco a la Unión Europea el presente reconocimiento que recibo en mi persona, pero que corresponde al trabajo que realiza el Ministerio Público como órgano encargado de la persecución del delito y el ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad dominicana”.

“El esfuerzo realizado bajo mi gestión para investigar y perseguir los grandes, y no tan grandes, casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público ha sido el producto de un compromiso colectivo de fiscales comprometidos con el Estado de Derecho, siempre con estricto apego al debido proceso’’.

“Una sociedad en la que existen controles óptimos para que la corrupción, la pública y la privada, reciba las consecuencias esperadas, es una donde los derechos humanos pueden echar raíces y las personas pueden aspirar a un desarrollo humano progresivo y sostenible”.

“Siempre he creído que en la labor que desempeñamos en el sistema de justicia hay que poner el acento en el ser humano para garantizar las condiciones de coexistencia pacífica, seguridad jurídica y progreso social. Confío en que el Ministerio Público podrá continuar siendo un referente de la transformación institucional que la sociedad demanda”.

Nos congratulamos por la Procuradora General de la República que nos representa, en especial en situaciones como esta, en que la probidad, la honestidad, la firmeza y el reconocimiento de países como los que conforman la Unión Europea, nos indican el buen camino que recorremos. Congratulamos a Miriam Germán Brito por este reconocimiento.