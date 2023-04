El crecimiento de la antipolítica en RD

Decenas de manifestantes aglomerados en el parque Independencia en contra de la eliminación artículo 85 del CCPFotos: Carmen Suárez/acento.com.doFecha: 5/04/2014

Pocos han reparado en un dato preocupante de la encuesta Gallup-RCC: El fortalecimiento de la antipolítica en la juventud dominicana y en un segmento significativo del país.

La antipolítica es una corriente que desdice de la participación en la vida política, reniega de organizarse en asociaciones o formaciones políticas partidarias, y comúnmente sostiene posiciones (políticas) contra los líderes y contra los procesos políticos del país.

Los antipolíticos reniegan de todos los políticos, a los que consideran ladrones, incumplidores, irresponsables, culpables de los males ancestrales de la sociedad dominicana y los únicos que tienen la culpa por la inflación, la falta de empleos, la inseguridad ciudadana, la precaria educación, los deficientes servicios de salud, entre tantos males mas.

En la Gallup-RCC se preguntó a los encuestados “qué tan interesado está usted en la política” y las respuestas no podrían ser más desconcertantes.

El 65% dijo que está poco o nada interesado en la política, seguido de un 33% que dijo estar algo o muy interesado en la política. El dato sencillo es que más del doble de los ciudadanos dice no estar interesado en la política, cuando apenas la mitad dice estar interesada.

Esta respuesta se obtiene del grupo total de entrevistados. Los que respondieron de la región Este son aún más preocupantes: 74% dijo no estar interesado, y apenas un 24% dijo estar interesado.

Entre los grupos de edades, los jóvenes de 18 a 24 años respondieron con resultados parecidos: 71% no está interesado y 29% dijo estarlo.

Entre hombres y mujeres la cuestión es como sigue: 67% de las mujeres no está interesada y 62% de los hombres no está interesado. El dato mejora un poquito en los mayores de 65 años, porque en ese grupo el 52% no está interesado y el 40% sí lo está.

En cuando a condición económica y social, el resultado es muy parecido entre los grupos A, B, C y D, que maneja su desinterés en la política entre el 64% y el 67%.

En los grupos por niveles educacionales la situación es parecida. Los universitarios y de mayor formación son los menos descreídos de la política, con un 62% que no está interesado. Los de menos o ninguna educación son los que mayor nivel de alejamiento tienen de la política, con un 65%, y los que tienen educación básica conservan el mayor nivel de descreimiento con un 66%.

En estos grupos hay mayor nivel de satisfacción con la democracia que con los partidos. El 54% dice que no está satisfecho con la democracia y el 42% dice que sí está satisfecho.

Un 48% dice que en su casa no les importa el tipo de gobierno que tengamos y un 37% dice que la democracia es preferible a cualquier otro tipo de gobierno. En tanto que sólo un 8% dice que un gobierno autoritario puede ser preferible en vez de uno democrático.

Esta gran masa de dominicanos con indiferencia de la política, o lo que los estudiosos han llamado la antipolítica, es una oportunidad para las posiciones antidemocráticas, o para las posiciones recalcitrantes de derecha, que se anida especialmente en personas jóvenes, con cierto grado de educación, y con capacidad de para denostar a los políticos y a la política.

En la otra acera hace falta gente que esté en la política y que la piense científica y éticamente, como la manera organizada de levantar una sociedad y conducirla por el camino del progreso, la libertad, el emprendimiento y la causa de la justicia social. Lo otro es la selva y el reino atropellante de los que piensan que el pueblo es una mugre y hay que explotarlo y expoliarlo.