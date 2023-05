El candidato Leonel Fernández

Leonel Fernandez.

El doctor Leonel Fernández será el seguro candidato presidencial para las elecciones de del 2024 por el partido Fuerza del Pueblo. Nadie osaría competir con el líder único y figura cimera de esa organización.

Es un partido que se adquirió y se adaptó fácilmente a las necesidades de tener una fuerza política del doctor Fernández, luego de abandonar las filas del Partido de la Liberación Dominicana.

Se montó sobre las diminutas estructuras del partido marxista-maoísta conocido como De los Trabajadores Dominicanos (PTD), empujado especialmente por el dirigente Esteban Díaz Jáquez, y contra la voluntad del viejo líder de la organización, José González Espinosa (Eduardo María). Antes se denominó Línea Roja del 14 de Junio.

Leonel Fernández controla esa organización y luce como su único e indiscutido líder, que se proyecto incluso por encima de los organismos, pese a que sus dirigentes vienen de una estructura como el PLD, que siempre adoptó la línea de que los individuos se subordinan a los organismos del partido.

El doctor Fernández está en campaña electoral desde antes de salir del PLD. Compitió en el PLD por la candidatura presidencial del 2020, y denunció la existencia de un algoritmo que le hizo trampa y colocó a Gonzalo Castillo como candidato, y no a él, que era el presidente del PLD. Eso le hizo formar tienda aparte.

En eset trayecto el doctor Fernández ha logrado avances significativos. Ha logrado organizar la Fuerza del Pueblo en casi todo el territorio nacional, se ha convertido en una centrífuga que atrae a los dirigentes del PLD desmoralizados por el devenir de su vieja organización, que se ve en apuros por el surgimiento de datos que desdicen de su histórica rectitud y honorabilidad.

Con los éxitos alcanzados, Leonel aparece en muchas encuestas como la segunda fuerza política del país y como un candidato con posibilidades de competir en un balotaje con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, que parece ser el presidente Luis Abinader.

El grave problema que tiene el doctor Leonel Fernández es que su cola como presidente en tres ocasiones pesa demasiado en el recuerdo y la percepción de los votantes, y que no se ha desligado de sus lastres pecaminosos, pese a las recomendaciones de sus asesores.

La última encuesta del Grupo RCC, dada a conocer esta semana, habla con claridad sobre la gravísima situación de las aspiraciones presidenciales del doctor Fernández: El rechazo total de sus aspiraciones supera por varios puntos el apoyo que ha alcanzado en sus dos últimos años de esfuerzo electoral.

Ante la pregunta “¿Votaría por Leonel Fernández como Presidente de República Dominicana para el periodo 2024-2028?”, la respuesta es la siguiente: 40.6 dice que sí, 7.9 dice que no sabe, y 51.5 dice que seguro que no votaría. Estos son los datos consolidados. Por lo visto, el doctor Fernández tendrá que empeñarse a fondo para desterrar la idea que tiene la mayoría de los dominicanos de no favorecer su retorno al poder en el periodo 2024-2028.