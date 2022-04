Discriminación, maltratos y abusos que debemos evitar

En la sección 6 del informe del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, sobre los derechos humanos en 2021 en la República Dominicana, se relata la situación de de discriminación y abuso que sufren las mujeres dominicanas, los menores de edad y los migrantes de procedencia haitiana. También da cuenta de las actuaciones de las autoridades para poner en marcha políticas públicas de protección de las mujeres y de sus derechos, de los menores de edad. De los migrantes nada dice respeto a las políticas oficiales, salvo la reiteración de la política de deportación que realiza la Dirección General de Migración.

Estos temas, independientemente de que los aborde el gobierno de los Estados Unidos, siguen siendo tareas pendientes a profundizar por la sociedad dominicana y por las políticas públicas.

La desigualdad, la violencia social y de género contra las mujeres, el racismo y la precariedad de las atenciones a las mujeres pobres, son tareas en las que se requiere mayor énfasis en las políticas públicas.

Transcribimos a continuación lo que plantea el informe del gobierno norteamericano sobre la discriminación y abusos sociales contra la mujer dominicana, los menores y los migrantes de ascendencia haitiana:

Discriminación y abusos socialesMujer

Violaciones sexuales y violencia doméstica:La ley penaliza la violación de hombres y mujeres, la violación conyugal, la violencia doméstica, el incesto y la agresión sexual. Las penas por violación van de 10 a 15 años de prisión y una modesta multa. La Procuraduría General de la República supervisa la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia, que cuenta con 19 oficinas en las 32 provincias del país. La Procuraduría instruyó a sus funcionarios para que no se conformaran en los casos de violencia contra la mujer y para que continuaran los procesos judiciales incluso cuando las víctimas retiraran los cargos. Los fiscales proporcionan asistencia y protección a las víctimas de la violencia remitiéndolas a las instituciones adecuadas para que reciban asesoramiento jurídico, médico y psicológico.

El Ministerio de la Mujer promovió la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres y los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer e intersexuales (LGBTQI+) mediante la puesta en marcha de programas de educación y sensibilización, así como la formación de otros ministerios y oficinas. A lo largo del año, el ministerio renovó o abrió un total de 15 refugios para mujeres y niños víctimas de la violencia, incluido uno dedicado a las víctimas de trata. El ministerio también colaboró con la policía y la Procuraduría General para poner en marcha una unidad de respuesta a la violencia de género y doméstica, que incluye la formación de todo el personal sobre la respuesta adecuada a las llamadas y visitas de emergencia. Los representantes de las ONG acogieron en general con satisfacción estos esfuerzos, pero insistieron en que era necesario hacer más.

En marzo, un grupo de periodistas dio a conocer un informe que muestra que en el 2019, uno de cada cuatro feminicidios no fue registrado como tal por la Procuraduría General de la República. Según el informe, la Procuraduría sólo contabilizó los feminicidios de índole íntima -aquellos cometidos por una pareja o expareja- entre los casos oficiales. En 2019 la Fiscalía registró oficialmente 77 feminicidios, mientras que el informe de los periodistas identificó 103 casos ese mismo año.

Otras prácticas tradicionales perjudiciales:Los ataques con ácido, predominantemente contra mujeres, con una mezcla de ácido sulfúrico, clorhídrico y muriático, un preparado comúnmente conocido como ácido del diablo, constituían un problema para las autoridades. El director de la unidad de quemados de uno de los mayores centros de traumatología del país afirmó que el 7% de los ingresos anuales en la unidad eran pacientes que sufrían quemaduras con ácido del diablo. El gobierno normalmente procesó al organizador del ataque (normalmente una expareja), no a las personas contratadas para cometer el acto en sí. Según los líderes de la sociedad civil, las personas condenadas por este delito recibían penas de hasta 20 años de prisión, pero a menudo sólo pasaban dos años en la cárcel. En septiembre, la procuradora general Miriam German dio instrucciones a los fiscales para que trataran los ataques con ácido del diablo como "actos de tortura o crueldad".

Acoso sexual:La ley tipifica el acoso sexual por parte de una figura de autoridad como un delito menor; la condena conlleva una pena de un año de prisión y una cuantiosa multa. Los dirigentes sindicales denuncian que la ley no se aplica y que el acoso sexual sigue siendo un problema.

Derechos reproductivos:No se informó de abortos forzados o esterilizaciones involuntarias por parte de las autoridades gubernamentales.

Los bajos ingresos fueron una barrera para acceder a la información sobre la atención a la salud reproductiva. Las ONG de planificación familiar proporcionaron anticonceptivos de forma gratuita. Sin embargo, muchas mujeres de bajos ingresos los utilizaban de forma irregular debido a la falta de información, la disponibilidad irregular, las influencias sociales y el dominio cultural masculino.

El gobierno proporcionó cierto acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las supervivientes de la violencia sexual a través del Ministerio de la Mujer, pero la mayor parte de la carga de la prestación de estos servicios recayó en las ONG de derechos de la mujer. Los anticonceptivos de emergencia estuvieron disponibles.

Según Human Rights Watch, a las estudiantes embarazadas y a las madres jóvenes a menudo les resultaba difícil o imposible continuar su educación. Una ONG de derechos de la mujer dijo que había muchas razones por las que las mujeres jóvenes y las niñas abandonaban la escuela después del embarazo, incluyendo el impacto del embarazo en su salud y las deficiencias del sistema educativo que impedían a muchas mujeres y niñas regresar. Muchas fueron expulsadas de la escuela, aunque es ilegal hacerlo, o fueron trasladadas a clases nocturnas con el pretexto de que eran un "mal ejemplo" para otros estudiantes. La ONG también señaló que una vez que las jóvenes y las niñas se quedaban embarazadas, sus familias y comunidades las consideraban emancipadas, independientemente de su edad. Se esperaba que las jóvenes madres se quedaran en casa para cuidar del bebé y realizar otras tareas domésticas.

Discriminación:Aunque la ley otorga a las mujeres y a los hombres los mismos derechos legales, las mujeres no gozaban de una situación social y económica ni de oportunidades iguales a las de los hombres. Las organizaciones de la sociedad civil explicaron que las mujeres se enfrentaban a obstáculos relacionados con la igualdad económica y la independencia. Además, ninguna ley exige igual salario por igual trabajo.

Violencia y discriminación racial o étnica sistémica

La ley prohíbe la discriminación por el color de la piel y la nacionalidad. Se observaron prejuicios raciales y discriminación contra personas de tez oscura, haitianas o percibidas como haitianas. La sociedad civil y las organizaciones internacionales informaron de que los funcionarios negaron los servicios de atención sanitaria y documentación a las personas de ascendencia haitiana y a los migrantes haitianos (véanse también las secciones 1.d., 2.d. y 2.g.).

Los afro dominicanos y los ciudadanos de ascendencia haitiana sufrieron discriminación al acceder a diversos servicios gubernamentales. En ocasiones, los hospitales entregaron erróneamente certificados de nacimiento de color rosa (que indican la condición de extranjero) a los hijos de padres que se suponía que eran migrantes haitianos por el color de su piel, su acento o su nombre. La policía detuvo a ciudadanos de ascendencia haitiana para su deportación o para la comisión de supuestos delitos basándose en el color de su piel, su acento, su lugar de residencia o su nombre. En algunos organismos públicos, como forma de impedirles el acceso a sus documentos, se impedía sistemáticamente a los ciudadanos de ascendencia haitiana aparcar sus vehículos o utilizar el baño. En noviembre, el país comenzó a deportar a las haitianas embarazadas y a las personas de origen haitiano que habían dado a luz recientemente, como parte de las políticas migratorias recién instituidas para frenar la prevalencia de inmigrantes indocumentados.

El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, Juan Manuel Rosario, cuestionó repetidamente en los medios de comunicación la validez del decreto que pretendía regularizar a los ciudadanos de ascendencia haitiana. Se reportó que bajo la dirección del viceministro Rosario, el ministerio instituyó una serie de requisitos de documentación y trabas administrativas que hicieron prácticamente imposible que las personas de ascendencia haitiana y los migrantes haitianos obtuvieran sus documentos legítimos. Durante el verano, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el gobierno seguía defendiendo la legalidad del decreto de naturalización emitido por el entonces presidente Medina y que los comentarios de Rosario no reflejaban un cambio en la posición del gobierno. Además, el 10 de octubre, el director general de Migración, Enrique García, declaró que los ciudadanos "no pueden permitir que [los haitianos] nos quiten el país" y señaló que "la solución haitiana no está en la República Dominicana". En una entrevista radial del 1 de diciembre, García afirmó que la deportación de haitianas embarazadas no es ilegal, ya que la ley sólo prohíbe su "detención". Agregó que incluso podía buscarlas "debajo de las camas... porque la ley se lo permite".

Niños

Registro de Nacimiento:La ciudadanía se adquiere con el nacimiento en el país, excepto para los hijos de diplomáticos, de los que están "en tránsito" o de los padres que están ilegalmente en el país (véase también la sección 2.g.). Un niño nacido en el extranjero de madre o padre dominicanos también puede adquirir la ciudadanía. Los niños no inscritos al nacer permanecen indocumentados hasta que los padres presentan una declaración de nacimiento tardía.

Abuso infantil:El abuso de menores de 18 años, incluido el abuso físico, sexual y psicológico, es un problema grave. La ley contiene disposiciones relativas al abuso de menores, incluyendo el maltrato físico y emocional, la explotación sexual y el trabajo infantil. La ley prevé penas de entre dos y cinco años de prisión y una cuantiosa multa para las personas condenadas por maltrato físico y psicológico a un menor. A pesar de este marco legal para combatir el abuso infantil, las ONG locales informaron de que se denunciaron pocos casos a las autoridades y menos aún fueron procesados.

Matrimonio infantil, forzado y prematuro:A finales de diciembre de 2020, el Congreso aprobó un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio de los menores de 18 años. La ley entró en vigor en enero. Antes de la aprobación de la ley, el 22 por ciento de las niñas de entre 15 y 19 años estaban embarazadas, un problema directamente relacionado con el matrimonio prematuro. Las niñas solían casarse con hombres mucho mayores. El matrimonio infantil era más frecuente entre las niñas sin educación, pobres y que vivían en zonas rurales. Más de la mitad de las mujeres del quintil más pobre del país estaban casadas a los 17 años.

Explotación sexual de menores:La ley define el delito de violación como las relaciones sexuales con cualquier persona menor de 18 años. Las penas por condena de violación son de 10 a 20 años de prisión y una multa significativa.

Los niños fueron explotados para el comercio sexual, especialmente en lugares turísticos y en las principales zonas urbanas. La pornografía infantil también estaba muy extendida y crecía debido a la facilidad de explotación en línea. El gobierno llevó a cabo programas para combatir la explotación sexual de menores.

Niños desplazados:Grandes poblaciones de niños, principalmente haitianos o de ascendencia haitiana, vivían en las calles y resultaban vulnerables a la trata.