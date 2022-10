Diálogos del Desarrollo, iniciativa luminosa, democrática y necesaria

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, modera el espacio Diálogos del Desarrollo con la participación como panelistas de los exministros de la entidad, Juan Temístocles Montás, Isidoro Santana, Juan Ariel Jiménez, y Miguel Ceara Hatton.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo acaba de lanzar una iniciativa útil, democrática, propositiva, unificadora del propósito principal del desarrollo, y al mismo tiempo que allana las diferencias políticas fundamentales, pues otorga el uso del micrófono a los profesionales calificados, sin distinción de las corrientes políticas o partidarias, para que conversen ante un auditorio también diverso, sobre los más importantes asuntos de nuestros desafíos para la prosperidad y el desarrollo.

Pavel Isa Contreras, el ministro de Economía, fue el moderador del primer Diálogo para el Desarrollo -que así se ha denominado la iniciativa- con la participación de los últimos cinco ministros de economía que ha tenido el país: Temistocles Montás, Isidoro Santana, Juan Ariel Jiménez, Miguel Ceara Hatton y el propio y actual ministro, Pavel Isa Contreras.

Con una metodología sencilla, partiendo de la definición de temas fundamentales para el desarrollo económico del país, y a partir de esos temas, el ministro realizaba las preguntas a los pasados ministros.

Hay que decir, claro, que antes de lanzar el diálogo, el ministro Isa Contreras ofreció un discurso explicativo del propósito de este y de los demás encuentros con diversos sectores: Asumir con determinación los grandes retos del país, y planificar la manera y los recursos con los que les daremos de frente. De acuerdo con Pavel Isa Contreras se trata de “lograr una transformación productiva para una prosperidad económica continua, conseguir mayores niveles de equidad para obtener más cohesión social y territorial, alcanzar más sostenibilidad ambiental y lograr mayor resiliencia de la economía y las comunidades frente a los desafíos del cambio climático”.

Y por supuesto, la diversidad de participantes y los datos de los que se parte para estos Diálogos para el Desarrollo sean exitosos, presuponen la búsqueda de consensos en la sociedad dominicana para trazar la ruta que nos permita convertir el crecimiento económico en calidad de vida.

En sus palabras iniciales, además de afirmar que se sentía cómodo porque los panelistas habían sido todos sus jefes y compañeros de trabajo, Pavel Isa Contreras dijo que el ministerio que dirige “ha creado Diálogos del Desarrollo como un espacio interactivo, transparente, cercano, para que entre todos y todas lleguemos a ese consenso sobre qué modelo de desarrollo queremos para nuestro país”.

Y sostuvo que ese consenso debe producirse sobre la base de que “el país necesita de un amplio acuerdo que redefina las prioridades nacionales para convertir el crecimiento económico en calidad de vida y construir un nuevo modelo de desarrollo”.

Temistocles Montas, Miguel Ceara Hatton, Isidoro Santana y Juan Ariel Jiménez coincidieron en varios de los puntos planteados. La necesidad de reforzar todas las iniciativas para mejorar la educación en el nivel inicial, secundaria y universitaria, porque el producto educativo dominicano sigue siendo pobre y no se corresponde con los niveles educativos de los países que han logrado crecimiento. También la necesidad de reforzar la institucionalidad, para garantizar el funcionamiento de las instituciones y la credibilidad, con miras a la inversión privada y extranjera, ademas de superar el retraso tecnológico, garantizar el Estado de derecho, calidad de los servicios públicos y abrir nuevos nichos de mercado.

A las preguntas sencillas y complejas del moderador, se ofrecían respuestas sencillas y complejas de los panelistas. El país ha crecido durante los últimos 70 años, al pasar de un producto interno bruto de 800 millones de dólares a uno de 90 mil millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, sigue la pobreza y la desigualdad en condiciones de iniquidad.

El país debe insertarse en las cadenas globales de valor, asumiendo los riesgos cambiarios que ello implica para algunos sectores, asumiendo la reducción del costo logístico para hacer competitivas las exportaciones dominicanas, y mejorando la infraestructura que facilite hacer negocios, que mejore el transporte de carga y que logre reposicionar al país en los rankings de negocios del mundo.

El negocio agrícola podría dar un salto, pero hay que mejorar el capital humano, incorporar tecnología y elevar los niveles educativos. La innovación depende de la calidad de las universidades. El país debe invertir en investigación de desarrollo, porque ello es lo que puede preservar a la República Dominicana en los fundamentos del desarrollo. También debemos procurar una buena política fiscal, con una mejor política comercial y monetaria. Eso garantizaría un buen ahorro interno, porque solo los países que tienen un ahorro interno e invierten por encima del 25% del PIB pueden tener crecimiento consistente, como lo demostraron Corea del Sur y República Popular China.

RD ha firmado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica, Canada y Unión Europea ¿Para qué han servido esos acuerdos? No los hemos podido utilizar a nuestro favor porque carecemos de las condiciones comerciales para aprovecharlos.

Isidoro Santana planteó que no es posible aumentar los ingresos para mejorar los servicios públicos. Que los servicios públicos absorben gran parte de los ingresos, y que muchos están comprometidos con asignaciones preestablecidas por leyes. “No, no hay posibilidad de resolver una gran parte de los problemas sociales” con el nivel de ingreso actual del Estado. Dijo que hace falta hacer un contrato social para que el Estado asuma parcialmente el costo de la electricidad y el agua, con algún tipo de subsidio, pero la gente tiene que acostumbrarse a pagar los servicios, entre ellos la justicia, la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, la salud, la educación, el transporte y el cuidado del medio ambiente. “No es verdad que un país con una carga tributaria de un 14% usted le va a resolver sus grandes problemas sociales”, dijo el ex ministro de Economía y Desarrollo.

A ello hay que añadir que es necesario eliminar la corrupción. Si se logra oficialmente eliminar la corrupción, aún así habría que aumentar la carga tributaria. Muchas tareas se pueden hacer, y hasta se pueden mejorar los servicios, pero no se puede hablar de resolver ninguno de los problemas.

El primero de los Diálogo del Desarrollo, iniciativa del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, resultó una gran empuje a una visión optimista sobre el destino dominicano. Es una visión integral sobre la economía, no sólo para obtener ganancias, sino para garantizar calidad de vida a la sociedad dominicana. Felicidades al MEPyD por este extraordinario esfuerzo y gran consenso sobre algunos temas fundamentales de nuestro desarrollo.

Hamlet Hermann Pérez en el recuerdo

De estar entre nosotros, hoy el ingeniero Hamlet Hermann Pérez, estaría cumpliendo 88 años.

Silvio Rodríguez con Hamlet Hermann, en el patio de la casa de Hamlet, en la calle Moisés García

Sus celebraciones eran gozosas, entre familiares, amigos y allegados.

En el patio de su casa de la calle Moisés García se hacían los encuentros.

Siempre sus cumpleaños venían con algún tema o algún invitado reconocido, entre sus amigos, fuera Silvio Rodríguez o una de sus últimas pasiones, la amistad y los diálogos con Eduardo Galeano.

Siempre será recordado, cada 5 de octubre, por su natalicio, o cada 19 de enero, por su partida repentina, inesperada.

Un manotazo duro, un golpe helado, como diría el poeta Miguel Hernández, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado.

Siempre estarás entre nosotros, a 6 años de tu inesperada partida