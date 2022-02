Diálogo con el presidente Luis Abinader y su equipo más cercano

El presidente Luis Abinader lidera la reunión en el Palacio Nacional.

En un encuentro de más de dos horas realizado ayer lunes en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader y una parte significativa de su equipo de gobierno, ofrecieron explicaciones sobre la política de transparencia de la administración pública y las decisiones sobre creación de fideicomisos para administrar propiedades públicas, con presencia del sector privado, sin enajenar el patrimonio estatal.

El presidente fue muy claro en afirmar que en su administración ha sido aumentado el patrimonio público con las adquisiciones de las acciones que estaban en manos de Venezuela, en el caso de la Refinería Dominicana de Petróleo, y en la compra de la concesión que tenía un consorcio extranjero en la Autopista Juan Pablo II, que comunica Santo Domingo con Samaná.

El tema más tratado en el diálogo fue el del fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina. El presidente fue reiterativo en el sentido de que la figura del fideicomiso es la más adecuada para la administración de Punta Catalina. Un problema relacionado con esta planta es que el sector financiero internacional no quiere saber del carbón, y esta planta es en base a carbón mineral. Y el otro elemento es que se trata de una infraestructura compleja, que requiere una administración técnica.

Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, explicó los detalles del proceso, y las dificultades que ha tenido este gobierno para encontrar una empresa solvente que realizara una auditoría financiera y una auditoría técnica de Punta Catalina. Luego de tres llamados internacionales finalmente se tiene una empresa que trabaja en la realización de la auditorías. Las dos evaluaciones están vinculadas, y el presidente advierte que si una de las plantas falla habría déficit energético y habría apagones en la sociedad. El gobierno está trabajando para incorporar más generación energética al sistema, dijo el presidente Abinader.

Antonio Almonte dijo que en 2021 la empresa Punta Catalina generó utilidades por un monto de 172 millones de dólares. Sin embargo, aún falta conocer el costo de la planta y comparar lo entregado con lo pactado en el contrato con el consorcio constructor. Almonte dijo que el decreto del presidente Abinader ordenando la creación del fideicomiso Punta Catalina fue emitido el 3 de septiembre de 2021, y que las críticas finalmente salieron a relucir en el mes de enero de 2022.

El presidente reveló que cuando ese proyecto de fideicomiso llegó a la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco conversó con el vocero de los diputados del PLD, y que este legislador, frente a Pacheco hizo una consulta telefónico con Temístocles Montás, y el ex presidente del PLD le dio su visto bueno para que fuera apoyado por todos los legisladores de su bancada. Luego el PLD cambió de posición sobre este asunto.

El presidente ofreció explicaciones y respondió muchas de las preguntas de los ejecutivos periodísticos, pero una parte de ellas las remitió al Consejo Económico y Social (CES), a donde fue enviado el proyecto para que se realicen consultas y se escuche a los opositores y a los técnicos del gobierno, que fueron los que elaboraron el plan del fideicomiso Punta Catalina. “A nuestros técnicos tienen que escucharlos también, porque ellos tienen mucho que explicar sobre este instrumento”, dijo el presidente de la República. Consideró que es probable que en las consultas que haga el CES salgan aspectos que los técnicos del gobierno posiblemente no detectaron. “Hay cosas que a uno se le escapan. Cuando yo comenzaba en la política yo repetía muchas cosas que me decían, y quedaba mal. Luego he aprendido a escuchar y a buscar los datos, porque muchas de las cosas que a uno le dicen no son ciertas”, dijo el presidente.

Luis Abinader informó que el 27 de Febrero, en la sala reunida de la Asamblea Nacional, presentará varios proyectos, como el de modificación de la Ley de Compras y Contrataciones y la modificación de la Ley de Hidrocarburos, así como el de la creación del Fideicomiso Público. No quiso entrar en detalles sobre otros proyectos, ni si tocará el tema de del fideicomiso de Punta Catalina, porque eso ya está en el terreno del CES, y prefiere esperar las consultas y las conclusiones.

No quiso hacer referencia a los contenidos de la propuesta de reforma constitucional, en donde se contemplaría el tema de la independencia del Ministerio Público y otros aspectos de la reforma puesta en manos del CES. Pero para el presidente Abinader la reforma constitucional va mucho más allá del CES. Hizo un relato de varios casos de candidatos del PRM que no contaban con el aval de la dirección de ese partido porque sus finanzas no eran claras. Es un tema complicado, y en el que los partidos a veces se quedan solos. Uno de los candidatos quitados por la dirección del PRM recurrió a los tribunales y en la justicia ganó su demanda y hubo que restablecerlo como candidato.

Entiende que ahora han salido a relucir casos del PRM, pero los que tienen los de la oposición son varios más y no han salido a relucir en los tribunales. No es el mismo tratamiento que se da, dijo. José Ignacio Paliza criticó el tratamiento que a veces da la sociedad y los medios a situaciones delicadas en los partidos. “No es justo ni es cierto que los partidos políticos salen a buscar los candidatos con dinero”, dijo. Muchas veces los partidos los rechazan y estos son los que insisten y buscan candidaturas a toda costa.

En el encuentro acompañaron a Luis Abinader, además de Paliza, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, el ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, Andrés Vanderhorts, director de la Fiduciaria Reservas, Antoliano Peralta, consultor jurídico, y Homero Figueroa, director de Comunicación de la Presidencia de la República.