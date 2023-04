La FNP, como Perico en la estaca

La Fuerza Nacional Progresista (FNP) obtuvo una aprobación o adhesión de 0.0% en la encuesta Gallup-RCC, pese a su gran campaña para imponer al país la política de protegernos del peligro haitiano.

Haití ha sido y sigue siendo una preocupación del país, por la grave crisis en que ha caído luego del asesinato del presidente Jovenel Moise y del escalamiento que han tenido las bandas criminales en su situación interna.

República Dominicana, empujada por una minoría ruidosa, indujo al gobierno a asumir la política de que no podemos resolver la crisis de Haití. En palabras del presidente Luis Abinader, se ha dicho y repetido, que "no hay solución dominicana a la crisis de Haití".

Se ha promovido el miedo sobre la cuestión haitiana. La presencia de haitianos en nuestro territorio ha sido satanizada. Se habla y se exagera el número de haitianos en el país, y se dice que pasa de dos millones de personas. Los datos oficiales dice que no superan los 500 mil. La cuestión es que nos hemos puesto las manos en la cabeza como si el mundo nos estallara por todos lados con la cuestión haitiana.

En un acto riesgoso, el gobierno dominicano ha puesto a depender su política exterior de las preocupaciones por Haití, y ha pedido abiertamente la intervención con fuerzas norteamericanas o canadienses para asegurar la pacificación en Haití.

Ha venido la encuesta Gallup-RCC y ha puesto las cosas en su lugar, asumiendo el pensamiento o percepción de los ciudadanos dominicanos.

Cuando se ha preguntado ¿CUÁLES DIRÍA USTED QUE SON LOS TRES (3) PROBLEMAS PRINCIPALES QUE TENEMOS HOY EN EL PAÍS? el problema haitiano no aparece. En la lista de asuntos de preocupación la migración haitiana está ubicada en la posición número 11, con un porcentaje de 2.3%, cuando el tema principal es la inflación con 68.9%.

Y en este acaso no se puede decir que la promoción no ha sido eficiente, porque los medios y las redes han chillado de tanta promoción de odio y acusaciones y rabietas que se estimulan y se expanden, de todo tipo de personajes, sobre la cuestión haitiana.

Y cuando se pregunta ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL PROBLEMA DEL PAIS QUE MÁS LE AFECTA A USTED Y A SU FAMILIA? vuelve a aparecer la cuestión de la economía en primer lugar con 43%, y en la posición número 10 se menciona la migración haitiana, con un 0.6%.

Es decir, los ciudadanos dominicanos no se han anotado, ni han comprado nada de la propaganda que se ha diseminado masivamente sobre el llamado peligro haitiano, y que hace aparecer a los dominicanos como antihaitianos y racistas.

El presidente Abinader ha puesto mucho empeño en sus discursos ante el país, y en foros internacionales, sobre la necesidad de que la comunidad internacional asuma una responsabilidad para pacificar Haití. Nada de eso ha ocurrido. Hemos desatendido otros asuntos, incluidos los comerciales, para tensar la cuerda con el tema haitiano, pero las respuestas no llegan.

Gallup-RCC preguntó a los ciudadanos que identificaran los logros más importantes del gobierno del presidente Abinader, y lo que ha hecho su gobierno por la cuestión de Haití ni siquiera aparece. El Pacto por la Nación propuesto por Luis Abinader el 27 de Febrero está en el olvido.

La pregunta se formuló así: ¿Qué es lo mejor que ha logrado el gobierno de Luis Abinader? En 21 opciones que aparecen no hay una respuesta sobre el trabajo del gobierno para salvar el país de la amenaza haitiana. Lo mejor valorado es la lucha contra la corrupción con un 17.2%, seguido de la construcción de carreteras, con un 5.4%. Hubo los que respondieron que no reconocen nada (9.8%), y los que respondieron que no saben, el 22.3%.

El tema haitiano no vuelve a aparecer en la encuesta, pese a que el candidato Abel Martínez ha asumido ese tema como su lema principal de campaña, pero él aparece en la peor situación de los tres precandidatos medidos, pese a contar con el apoyo de un partido que se entiende con una base suficientemente sólida para alcanzar más apoyo en la sociedad dominicana, porque gobernó el país los últimos 20 años. Abel no ha conectado con el país y la encuesta lo dice claramente.

En la pregunta sobre la simpatía o inclinación por los partidos políticos el PRM aparece en primer lugar con un 40.6%, seguido de FP con un 16.8% y por el PLD con un 16.7%.

El partido más nacionalista, y el mas ruidoso sobre el tema haitiano, es la Fuerza Nacional Progresista (FNP) que encabeza Vincho Castillo, y en este apartado aparece con simpatía de 0.0%.

El gobierno debe revisar bien los pasos encaminados, en materia de política exterior, en relación con el miedo que se ha asumido respecto del tema haitiano, y revisar si en términos políticos y electorales este asunto es positivo o negativo. Las Casandra que anuncian tragedia con la cuestión haitiana, por lo menos a partir de la encuesta de Gallup-RCC, se están quedando como Perico en la estaca.