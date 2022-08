Zonas Francas proyectan US$ 10 mil millones en exportaciones este año

El sector de Zonas Francas proyecta superar en 2022 los US$ 10 mil millones en exportaciones totales, más de US$ 8 mil millones en exportaciones de bienes y el resto en exportaciones de servicios, con una generación de divisas netas de US$ 1,700 millones, con un crecimiento del PIB de 9.2 % y con un impacto total en la economía nacional del 7.2% del PIB.

Así lo reveló el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Luis José Bonilla, en una actividad en la cual se celebró el Día Nacional de las Zonas Francas.

En la actualidad las zonas francas operan 774 empresas con una inversión total que supera los US$ 6,000 millones, de la cual el 79 % es de origen internacional, liderado por empresas norteamericanas.

El capital internacional asciende a US$ 4,642 millones, un 12 % del total de la inversión extranjera acumulada en el país y es uno de los principales sectores que reciben inversión desde Estados Unidos.

Adozona presentó un estudio realizado por la empresa Analytica, que muestra que las exportaciones de bienes de zonas francas cerraron el 2021 con un crecimiento de 15 % respecto al 2019 y un 22 % respecto al 2020.

De la misma forma señala que el año 2021 cerró con más de 183 mil empleos directos y que a finales de este 2022 se estima concluir con más de 200 mil empleos directos.

“Este crecimiento ha repercutido en la generación de empleo siendo el sector productivo de mayor generación de nuevos empleos en los últimos dos años”, expresó Bonilla.

De acuerdo al estudio en la primera mitad del 2022, se aumentó a 83 la cantidad de parques, con 29 empresas adicionales y se estima que a la fecha el impacto total del sector en empleos asciende a 403,318 personas, incluyendo empleos directos e indirectos.

El análisis también arrojó que en algunas provincias la incidencia de las zonas francas representa casi 1 de cada 4 empleos formales privados solo en Santiago de los Caballeros.

Mientras que en provincias como San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Pedernales, las zonas francas representan el 40 %, 22 %, y 39 % de los empleos en la zona respectivamente.

Bonilla dijo que hoy en día es un sector de productos textiles, productos de tabaco, con un liderazgo mundial, productos químicos, joyas, productos médicos y farmacéuticos, aparatos eléctricos y electrónicos, servicios de apoyo a negocios (BPO), servicios de Contact Centers, servicios logísticos, entre otros