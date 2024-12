Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sector de zonas francas logró un destacado crecimiento en sus exportaciones durante el período de enero a octubre de 2024. Según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), las exportaciones acumuladas del sector alcanzaron los US$ 7,268.7 millones, lo que representa un incremento de 7.7% en comparación con el mismo período de 2023.

En octubre de este año, las zonas francas registraron exportaciones por US$ 769.8 millones, reflejando un crecimiento interanual de 8.1% frente a los US$ 712.0 millones exportados en octubre de 2023.

Este desempeño se caracteriza por una mayor diversificación en productos y destinos de exportación. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, con un incremento interanual de 7.2%, al pasar de US$ 538.9 millones en octubre de 2023 a US$ 577.6 millones en el mismo mes de 2024. Además, las exportaciones hacia Haití experimentaron un crecimiento interanual de 16.3% en octubre de 2024, marcando su segundo mes consecutivo de expansión este año. Otros mercados clave incluyen Puerto Rico, Países Bajos, Alemania y China.

Entre las actividades productivas que impulsaron estos resultados destacan los productos médicos y farmacéuticos, que siguen liderándolas exportaciones del sector con US$ 2,400 millones entre enero y octubre de 2024, representando el 33% del total. El tabaco y sus derivados aportaron US$ 1,067.3 millones, mientras que los productos eléctricos y electrónicos sumaron US$ 992.9 millones en exportaciones en el mismo período.

“El crecimiento sostenido de nuestras zonas francas y su diversificación no solo demuestran la competitividad de este importante sector, sino también la confianza que inversionistas locales e internacionales tienen en la República Dominicana como un destino estratégico para invertir y generar empleos de calidad”, destacó Víctor- Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Este dinamismo de las zonas francas se refleja también en el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central, ya que, según datos preliminares, el sector mostró un crecimiento promedio de 6.5% en el período enero-octubre de 2024 y de 5.8% en octubre de 2024. Con esto, las zonas francas dominicanas se posicionan como el segundo sector de mayor crecimiento, únicamente superado por Servicios Financieros, que exhibió un aumento acumulado de 7.9% en enero-octubre de este año.