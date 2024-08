Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) destacó que las exportaciones de zonas francas establecieron un "nuevo récord" para el mes de julio, al alcanzar un valor de US$ 783.84 millones.

Resaltó que esto representa un sólido aumento del 11.6% respecto a los US$ 702.61 millones exportados en julio 2023, según los resultados preliminares publicados recientemente por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Las exportaciones totales de julio 2024 mostraron un crecimiento del 13.2% en comparación con el mismo mes del año anterior, con un total de US$ 1,162.10 millones frente a los US$ 1,026.23 millones de julio 2023. "Este aumento se debe al sólido desempeño de las zonas francas y al robusto incremento en las exportaciones nacionales".

Según Adozona, las zonas francas lograron un nuevo récord acumulado de US$ 5,041.63 millones hasta julio 2024, lo que representa un crecimiento del 7.5% en comparación con los US$ 4,690.54 millones exportados en el mismo periodo del año anterior. Este desempeño sugiere que, de mantener la actual tendencia de crecimiento, las exportaciones anualizadas de zonas francas podrían superar el umbral de los US$ 8,500 millones para finales de 2024.

El presidente de Asociación, Luis José Bonilla Bojos, aseguró que estos resultados reflejan un desempeño sólido y continuo en el sector de las zonas francas y destacan el papel crucial que juega en la economía nacional.