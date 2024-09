Miguel E. Andújar, articulista de Acento.com.do, es ingeniero de sistemas y analista financiero. MSc, Finanzas, (Inversión & Mercado de Capitales) agosto 2018. Southern New Hampshire University. B.S. Informatica diciembre 2006. State University of New York at New Paltz 12 anos de experiencia en el sector de finanzas en particular el sector de energía: petróleo y sus derivados. Proyección de precios y fundamentos de la sostenibilidad de los mismos,optimización de riesgos en la inversión del petróleo y sus derivados.