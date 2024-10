Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sector cooperativo dominicano proclamó que la democracia y el liderazgo son herramientas más sociales hacia la sostenibilidad y para contar con cooperativas económicamente viables y que se constituyan que sean faros de esperanza, justicia y equidad.

La consideración la expresa en el discurso principal del XI Congreso Cooperativo Nacional y el VIII Internacional, la presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, licenciada Eufracia Gómez Morillo.

Los dos congresos cooperativos se desarrollan en Centro de Convenciones del Hotel Barceló Bávaro Beach, en Punta Cana, del 24 al 27 del mes de octubre de 2024.

La dirigente cooperativista anunció que el 2025 será declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Cooperativas, similarmente a la proclama de 2012, oportunidad en que se desarrolló una agenda global de eventos en torno a la utilidad social del sector cooperativo.

Con motivo de esa conmemoración, Naciones Unidas llamará a los países a reflexionar y actuar sobre el rol de las cooperativas en el desarrollo de los sectores poblacionales más vulnerables.

Al inaugurar los dos congresos cooperativos, Gómez Morillo sostuvo que la democracia es el corazón del cooperativo y que no se trata solo se trata de tomar decisiones colectivas, sino de empoderar a cada miembro para que tenga voz y voto en el rumbo de nuestra cooperativa. La oración para encomendar a Dios los encuentros fue pronunciada por Anaisa Pérez, dirigente cooperativista.

“Al fomentar una cultura de inclusión y participación, no sólo fortalecemos nuestras cooperativas, sino que también promovemos un sentido de pertenencia. Cuando cada miembro se siente escuchado y valorado, la cohesión y la confianza se consolidan, lo que nos permite enfrentar cualquier reto con determinación y unidad» dijo Gómez Morillo.

Sostuvo que la democracia efectiva necesita un liderazgo que inspire y movilice y que sea transformador, que no busca el poder por sí mismo, sino que se dedica a servir y potenciar a los demás y consideró que un líder en el contexto cooperativo debe ser un facilitador, un mentor, un defensor de la equidad y la justicia.

Advirtió que las cooperativas no pueden lograr sus objetivos a largo plazo sin un compromiso genuino con el bienestar de nuestras comunidades y del planeta. “Es responsabilidad de los líderes cooperativos promover prácticas sostenibles, no solo en términos económicos, sino también sociales y ambientales”, argumentó la presidenta de CONACOOP.

RD a Estrategia Europea de Economía Social

La conferencia inaugural de los dos Congresos Cooperativos estuvo a cargo de la licenciada Alcha Belassir Khayati, de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España creó una Secretaría de Estado específica para la Economía Social, dijo que su país aprobó la primera Estrategia Española de la Economía Social (2017-2023) en la Unión Europea, para fortalecer y expandir el sector.

Atribuyó la creación de esa red a la capacidad cooperativa para crear empleo decente, fomentar la inclusión social y contribuir al desarrollo sostenible. Dicha estrategia se ha renovado recientemente con la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027.

Y anunció que se han iniciado los contactos, con el senador Julito Fulcar, para integrar República Dominicana a la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria (RIFESS) que integran Brasil, Colombia, España y México, Chile, Costa Rica, Guatemala, Paraguay. Explicó que ha se trabaja para ampliarla además red con invitación cursada a Argentina, Panamá y Ecuador, además de la nación del Caribe.

José Enrique Núñez, miembro del Consejo de directores de la CCC-CA y de la Cooperativa Chorotega, agradeció la convocatoria que hace el CONACOOP a las cooperativas hermanas de la región Centroamericana y del Caribe, es un llamado que fortalece las relaciones establecidas hace años de intercambio productivo de experiencias.

Núñez destacó que el sector cooperativo dominicano es referente internacional del sector latinoamericano y que, desde Honduras, los hombres y mujeres de Cooperativa Chorotega también aportan su esfuerzo y talento para mejorar la condición de vida de los hondureños.

Dagoberto Morillo, presidente de la Federación de Cooperativas de la Región Este, ofreció la bienvenida a los asistentes a los congresos y resaltó la importancia de la unidad del sector y la necesidad de impulsar la democracia y la sostenibilidad como normas guías del sector. (JRS)