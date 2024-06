Your browser doesn’t support HTML5 audio

Asegurar el crecimiento de la industria turística debe ir de la mano de la construcción de infraestructura que respete el planeta Tierra. La presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Julia Simpsom, afirmó que este sector puede proteger y actuar como guardián del medio ambiente.

Sin embargo, resaltó que la oferta internacional de República Dominicana debe adaptarse a los cambios y transformaciones acorde a las tendencias que los viajeros buscan.

“Hay que darle la bienvenida a todos los que buscan hacer turismo, pero el segmento de lujo brinda la oportunidad de atraer a turistas que viaja con mayores bienes económicos”, aseguró.

Destacó que en República Dominicana, por ejemplo, existen hoteles de alta calidad, pero aún existen oportunidades para el mercado de lujo que está creciendo y que el país puede tomar ventajas o explotar este nicho.

Pese a que la estadía de los extranjeros no residentes decreció un -6.4 % entre 2022 (8.6 noches) y 2023 (8.0 noches), el gasto aumentó un 10.1 %, con US$ 153.3 per cápita al cierre del 2023, según el Banco Central (BCRD).

Al desglosar los gastos, el 73.17 % del egreso fue en alojamiento, comida y bebida, seguido del 14.48 % en el servicio de transporte y 6.19 % en la compra de souvenirs. Apenas 2.60 % en entretenimiento y 3.56 % sin identificar, debido a la oferta todo incluido que brindan las agencias de viajes y turoperadores en la contratación de paquetes de viaje.

“Muchas personas están combinando los viajes de ocio con los negocios, y muchos países están incentivando esta modalidad para que estas personas lo puedan hacer, y esa es una de la manera para que las personas alarguen su estadía”, comentó la ejecutiva.

El WTTC estimó que el gasto de los turistas no residentes ascenderá a US$ 10,400 millones para este 2024, mientras que los viajes internos movilizarán US$ 3,700 millones.

A nivel nacional, el sector de viajes aportará US$ 19,400 millones al producto interno bruto (PIB). Para el 2034, la entidad internacional proyecta US$ 27,00 millones en su contribución a la economía.