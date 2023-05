Wall Street verde en la jornada y mixto en la semana por deuda

Fotografía de archivo donde aparecen varios corredores de bolsa en Wall Street, Nueva York, EEUU. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Wall Street cerró este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones, subió un 1 % animado por la perspectiva de que pronto se alcance un acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso para elevar el techo de deuda en EEUU.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones se situó en 33.093,34 unidades. El selectivo S&P 500 y el Nasdaq ganaron más, respectivamente un 1,30 %, hasta 4.205,45 puntos, y un 2,19 %, hasta 12.975,69 puntos.

Wall Street sigue atento a lo que ocurre en Washington por temor a que el Gobierno pueda quedarse sin fondos para pagar sus deudas el próximo 1 de junio, pero este viernes la balanza viró hacia el optimismo ante la supuesta cercanía de un acuerdo entre las partes negociadoras.

No obstante, todavía no hay anuncio oficial sobre un avance en las conversaciones y el próximo lunes es el festivo del Día de los Caídos, con lo que los legisladores entraron este viernes en receso hasta el martes, a no ser que los llamen a votar tras un posible acuerdo.

La bolsa también estará cerrada el lunes.

Por otra parte, el sector tecnológico continuó en esta jornada su buena marcha, si bien con moderación, después de que Nvidia se disparara el jueves un 24 % por sus buenas perspectivas de negocio con el desarrollo de la inteligencia artificial. Este viernes esa empresa subió más del 2 %.

El sector tecnológico subió un 2,68 %, seguido por el de bienes no esenciales (2,38 %) y comunicaciones (-1,71 %), y el más perjudicado fue el de la energía (-0,37 %).

En cuanto a los datos macroeconómicos, el mercado analizó el índice de gastos para consumo personal de abril, muy seguido por la Reserva Federal, y que apunta a que la inflación aumentó por encima de lo esperado, un 0,4 % respecto al mes anterior y un 4,7 % interanual.

Entre los 30 valores del Dow Jones, destacó el rebote de Intel (5,84 %), seguido por las subidas de American Express (4,12 %), Salesforce (2,63 %) y Goldman Sachs (2,53 %), con la mayor pérdida para MSD (-1,10 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 72,78 dólares el barril, y al término de la sesión bursátil la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,81 %, el oro subía a 1.946,90 dólares la onza, y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,073.

Resultados mixtos en una semana de nervios por la deuda en EEUU

Wall Street.

Wall Street cerró con pérdidas acumuladas en el Dow Jones una semana de nerviosismo por las negociaciones sobre el techo de deuda en EE.UU., mientras que el índice Nasdaq avanzó con fuerza impulsado por las oportunidades de futuro de la inteligencia artificial (IA).

El Dow Jones pierde un 1 % en la semana, lo que contrasta con las ganancias de los otros dos principales índices, que se han beneficiado de la buena marcha de las empresas del sector tecnológico estos últimos días: el índice Nasdaq sube un 2,51 % y el S&P 500, un 0,32 %.

En las últimas horas han aumentado las esperanzas de que se alcance pronto un acuerdo para elevar el techo de la deuda, pero al cierre de los mercados y antes del festivo del lunes del Día de los Caídos, seguía sin verse la luz al final del túnel en las negociaciones entre la Casa Blanca y los legisladores republicanos.

"El techo de la deuda fue el centro de atención esta semana", convinieron en una nota los analistas de Wells Fargo, que señalaron que mientras haya riesgo de que el Gobierno incurra en impago, habrá incertidumbre sobre las perspectivas económicas a corto plazo, aunque los últimos datos sugieren "resiliencia".

No obstante, también tuvo mucho protagonismo el sector tecnológico, sobre todo después de que el fabricante de procesadores Nvidia divulgara un potente incremento trimestral en sus beneficios y señalara sus expectativas de una mayor demanda debido al desarrollo de la IA, en la que invierten cada vez más empresas.

Nvidia es una de las ganadoras de la semana, con una revalorización acumulada del 24 %, y una de las empresas protagonistas del nuevo "rally" del sector tecnológico, que ha avanzado más del 2 % frente a las pérdidas de la inmensa mayoría de sectores.

Pese a todo, los analistas recuerdan que una vez se supere esta crisis por la deuda de EE.UU. -a la que la agencia Fitch ha puesto en "observación negativa"- los mercados volverán a la que ha sido su principal preocupación de los últimos meses: la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.

En ese sentido, el hecho de que este viernes se conociera una medida de inflación peor de lo que se esperaba -el índice de gastos para consumo personal- y la fortaleza de la economía invita a pensar que el banco central estadounidense seguirá actuando con agresividad para mantener los precios a raya