Wall Street cierra mixto y el S&P 500 se adentra aún más en mercado bajista

EFE/EPA/JUSTIN LANE

Wall Street cerró este martes en terreno mixto y el selectivo S&P 500 bajó un 0,38 % adentrándose aún más en un mercado bajista, en un momento en el que los accionistas están cada vez más preocupados por la inflación en EE.UU., la más alta en cuatro décadas.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó un 0,50 % o 151,91 puntos, hasta los 30.364,83, mientras que el selectivo S&P 500 cedió 14,15 unidades, hasta 3.735,48.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, fue el único que cerró en verde con una subida de un 0,18 % o 19,12 enteros, hasta 10.828,35.

Estos movimientos se produjeron después de una intensa liquidación el lunes.

El S&P 500 cayó ayer un 3,9 % llegando a su nivel más bajo desde marzo de 2021 y cerrando más de un 21 % por debajo de su récord de enero.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunciará mañana una subida de tasas y tanto la CNBC como The Wall Street Journal auguraron el lunes que la Fed "probablemente" considerará un aumento de 75 puntos básicos, que es mayor que el aumento de 50 puntos básicos que muchos operadores esperaban.

Los accionistas están cada vez más preocupados por la inflación en EE. UU., ya que el viernes pasado la Oficina de Estadísticas Laborales anunció que la tasa de inflación en Estados Unidos escaló en mayo hasta el 8,6 %, tres décimas por encima de la de abril y la más elevada en cuarenta años.

Por su parte, el bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, de referencia, alcanzó este martes una rentabilidad del 3,467 %, un máximo no visto desde abril de 2011, al término de la sesión.

“Si las tasas no terminan de subir, entonces el mercado de valores no termina de bajar”, ​​dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de The Leuthold Group, a CNBC.

Los únicos sectores que cerraron en verde fueron el tecnológico (0,64 %) y el energético (0,07 %); mientras que las mayores pérdidas eran para el de servicios públicos (-2,58 %), bienes esenciales (-1,29 %) y sanitario (-1,07 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores pérdidas fueron para Procter & Gamble (-3,12), Coca-Cola (-2,74 %) y UnitedHealth Group (-1,69 %); mientras que las mayores ganancias se las llevaron Boeing (5,44 %), Microsoft (0,97 %) y Apple (0,67 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 118,93 dólares el barril y al término de la sesión el oro bajaba a 1.809,7 dólares por onza y el dólar perdió terreno frente al euro, con un cambio de 1,0414