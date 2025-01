Your browser doesn’t support HTML5 audio

Wall Street abrió este lunes en verde y el índice tecnológico Nasdaq subía un 1.42 %, hasta los 19.901 puntos, gracias al avance de los fabricantes de chips, recuperándose de las sesiones de pérdidas de la semana anterior.

Diez minutos después del arranque de la sesión, el Dow Jones de Industriales subía un 0.26 %, hasta 42.843 enteros, mientras que el S&P 500 hacía lo propio y crecía un 0.89 %, hasta 5.995 unidades.

A nivel mundial, las acciones de los fabricantes de chips lideran las ganancias, después de que el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, la taiwanesa Foxconn, proveedora de Apple, anunciara ingresos récord en el cuarto trimestre de 2024, lo que indica un auge continuado de la inteligencia artificial (IA).

La compañía logró ingresos equivalentes a 6.8 billones de dólares taiwaneses (US$ 208,334 millones) en 2024.

A raíz de estos buenos resultados y el impulso de la IA, a la hora de la apertura, la tecnológica Nvidia subía un 3.55 %, mientras que otras empresas relevantes del sector también registraban ganancias: Broadcom, un 3.04 % y Micron Technology, un 10.27 %.

Esta jornada los inversores también están pendientes del plan arancelario en productos de China, México o Canadá del presidente electo, Donald Trump, que podría ser más limitado de lo previsto, por lo que los aranceles se aplicarían solo sobre importaciones consideradas críticas para la economía estadounidense, según informó el diario The Washington Post.

Las fuentes que cita el diario no han definido con exactitud cuáles serían esos productos críticos, pero tendrían relación con sectores que el equipo de Trump intenta que 'regresen' a los Estados Unidos tras décadas de deslocalización, como la industria de defensa (acero, hierro, aluminio y cobre), la de productos médicos (jeringuillas y material farmacéutico) y energético (baterías, paneles solares y minerales raros).

La semana anterior, acortada por el festivo de Año Nuevo, estuvo marcada por la volatilidad, por lo que de cara a esta que empieza, las preocupaciones se centran en la inestabilidad de la bolsa y las proyecciones de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed).

Esta semana también será más corta, ya que el jueves la bolsa permanecerá cerrada en homenaje al expresidente Jimmy Carter, fallecido la semana pasada.

Por sectores, destacaban las ganancias del tecnológico (1.77 %) y el de comunicaciones (1.65 %), mientras que registraban pérdidas el de servicios públicos (-1.09 %) y el inmobiliario (-0.21 %).

En otros mercados, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía un 4.626 %; el petróleo de Texas ganaba un 0.87 %, hasta US$ 74.60 el barril; el oro caía a US$ 2,6365 la onza y el euro se cambiaba a US$ 1.0377.