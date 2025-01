Your browser doesn’t support HTML5 audio

Wall Street abrió este jueves en terreno mixto y el índice tecnológico Nasdaq caía un 0.21 %, hasta los 19.270 puntos, arrastrado por la automotriz Tesla después de que la compañía anunciara que en el último trimestre de 2024 tuvo una caída en las entregas.

Diez minutos después del arranque de la primera sesión de 2025, el Dow Jones de Industriales, subía un 0.32 %, hasta 42.679 enteros, y el S&P 500 hacía lo propio y crecía un 0.09 %, hasta 5.887 unidades.

Aunque los valores tecnológicos tuvieron dificultades en los primeros momentos de la jornada, el Nasdaq se daba la vuelta minutos después y comenzaba a registrar ganancias.

La compañía de vehículos eléctrico liderada por Elon Musk, Tesla, caía un 5.23 % en momentos posteriores a la apertura, lastrada por la entregas de vehículos del último trimestre del año que disminuyeron por primera vez en 2024.

La empresa informó de 495,570 entregas para el cuarto trimestre de 2024, por debajo de las 504,770 esperadas por los analistas, lo que significa que las entregas bajaron alrededor de 19,000 para todo el año, según datos de StreetAccount de FactSet que recoge CNBC.

El mercado permaneció cerrado el miércoles por el festivo de Año Nuevo y, en estos primeros días del año, parece poco probable que se materialice el 'rally de Papá Noel', el aumento de las acciones que se produce en los últimos cinco días del año y los dos primeros días de negociación del siguiente.

De cara a 2025, el repunte de los valores tecnológicos del pasado año no se da por descontado, y hay cierta preocupación de que el efecto alcista no se mantenga en el medio plazo.

Sin embargo, los inversores más optimistas señalan que el mercado tiene aún margen de movimiento gracias a la continua fortaleza económica y el crecimiento de las ganancias, según CNBC.

Entre las 30 mayores cotizadas del Dow Jones también destacaban las ganancias de 3M (1.55 %) y Chevron (1.44 %), mientras que las pérdidas las encabezaban Apple (-1.94 %), Salesforce (-0.55 %) y Walt Disney (-0.24 %).

Por sectores, las bajadas eran para el de bienes no esenciales (-0.54 %) y el inmobiliario (-0.26 %) mientras que las mayores subidas eran para el energético (1.25 %) y el de servicios públicos (0.78 %).

En otros mercados, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4.555 %, el petróleo de Texas ganaba un 1.9 %, hasta US$ 73,08 el barril; el oro subía a US$ 2,660 la onza y el euro se cambiaba a US$ 1.031.