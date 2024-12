Your browser doesn’t support HTML5 audio

Wall Street abrió este lunes en rojo, con el tecnológico Nasdaq encabezando las pérdidas, un 1.48 %, hasta 19.431 puntos, en una semana más corta, por el festivo de Año Nuevo, en la que se esperan pocos movimientos y en la que destaca la caída de Boeing.

Diez minutos después del arranque de la sesión, el Dow Jones de Industriales caía un 1,25 %, para quedar en 42.454 unidades, y el selectivo S&P 500 retrocedía un 1.35 %, hasta 5.890 enteros.

En una mañana de escasos movimientos, destaca hoy la aguda caída de Boeing (-4.2 % en los primeros compases del día), arrastrada por el anuncio de Corea del Sur de que inspeccionará todos los aviones 737-800 operados por sus aerolíneas nacionales.

Esta inspección viene a raíz del accidente que se produjo este domingo cuando el avión, un Boeing 737-800 de la aerolínea surcoreana Jeju Airque, estalló tras aterrizar y salirse de pista en el aeropuerto de Muan (Corea del Sur) y se saldó con 179 muertos y solo dos supervivientes.

Aunque el cierre de la jornada del viernes tuvo pérdidas, la semana pasada, también más corta de lo habitual por los festivos navideños, la bolsa de Nueva York cerró con ganancias: el Dow subió un leve 0,35 %; el S&P 500, un 0,67 % y el Nasdaq, un 0,76 %.

"Durante las vacaciones, las acciones siguieron al alivio posterior a la (decisión) de la Reserva Federal, en medio de noticias tranquilas y catalizadores limitados, antes de que la volatilidad aumentara y las acciones volvieran a bajar el viernes", según el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

Al igual que la anterior semana, el día de Año Nuevo la bolsa de Nueva York permanecerá cerrada, por lo que los próximos días serán de poca actividad económica, según CNBC.

Por otra parte, algunos expertos creen poco probable, aunque todavía posible, que suceda el ‘rally de Papá Noel’, que hace referencia a la tendencia de las acciones a subir en las últimas cinco sesiones del año.

Aparte del 'bajón' de Boeing, destacan las caídas de IBM (-1.67 %) American Express (-1.65 %) y Amazon (-1.64 %). Ninguna de las 30 mayores cotizadas del Dow Jones abría hoy con ganancias.

Por sectores, en el arranque de este lunes las mayores pérdidas pertenecían al de bienes no esenciales (-1.52 %), al industrial (-1.45 %) y el tecnológico (-1.42 %), mientras que ninguno registraba crecimientos.

En otros mercados, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4,559 %, el petróleo de Texas ganaba un 0.82 %, hasta US$ 71.18 el barril; el oro bajaba a US$ 2,624 la onza y el euro se cambiaba a US$ 1.0386.