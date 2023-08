Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) finalizó el proceso de fusión por absorción de Coopopular y transfirió los activos, derechos y deberes a Cooperativa Vega Real, que garantiza los derechos y ahorros a los más de 20.000 asociados de la antigua Coopopular.

El presidente administrador del Idecoop, Franco de los Santos, expresó “estamos dejando una impronta, entregando una cooperativa con RD$123 millones de pesos defraudados, el hecho de que más de 20.000 asociados no queden desamparados, no pierdan sus ahorros, sus inversiones y pasen a formar parte de una de las cooperativas de más alto prestigio, como lo es Vega Real, me parece que es una ganancia y sé que Vega Real lo hace para mantener la solvencia y el buen nombre del sistema cooperativo en la República Dominicana”.

Por su parte el presidente ejecutivo de Vega Real, Yanio Concepción, destacó la responsabilidad y el compromiso de seguir brindando servicios de calidad y con eficiencia a sus nuevos asociados, al tiempo que les invitó a acudir a las oficinas de la entidad a recibir todos los servicios con normalidad, ya que sus ahorros están seguros.

En el acto de entrega también participaron María Eugenia Acosta, gerente general de Vega Real, así como ejecutivos y directivos de la institución, funcionarios del Idecoop, representantes de la desintegrada Coopopular, periodistas y comunicadores de medios locales y nacionales.

Coopopular fue disuelta por incurrir en infracciones que terminaron en un desfalco de RD$123 millones de pesos, respecto a esto, el presidente del Idecoop Franco de los Santos, afirmó que llevará ante la justicia a todos los miembros del Consejo Administrativo de Coopopular, para que asuman responsabilidad penal por el mal manejo financiero de la entidad que puso en peligro la estabilidad de los ahorrantes.