Valdez Albizu sobre invertir en RD: se puede apostar con seguridad y éxito

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, aseguró que la inversión extranjera en República Dominicana tiene mucho espacio para expandirse y que es un país que se puede "apostar con seguridad y éxito".

En una entrevista publicada por oneworldmediacorp.com, Valdez Albizu, destacó los objetivos del Banco en estabilizar los precios y el manejo de la tasa cambio.

Entrevista íntegra al gobernado del Banco Central de la República Dominicana:

Q: La economía de la República Dominicana es la séptima economía de América Latina, siendo una de las más importantes de Centroamérica y el Caribe, ocupando el primer puesto y obteniendo el liderazgo regional. ¿Cuáles son los objetivos del Banco Central para este año y cuáles serían las perspectivas económicas para la República Dominicana durante los próximos cinco años?

Los objetivos de todo Banco Central, en el caso de la República Dominicana, lo establece la Constitución de la República y es velar por la estabilidad de precios. Cuando hablamos de estabilidad de precios, estamos hablando de los niveles de inflación y junto a esta, también se encuentra la estabilidad en el manejo de la tasa de cambio, que también es un precio que es muy importante, tanto para el inversionista extranjero como para los exportadores y generadores de divisas. Esa es la función principal del Banco Central. Luego, la propia Ley Monetaria establece que el Banco Central es el ente regulador de todo el sistema monetario, financiero y cambiario de la República Dominicana. Esto quiere decir que está presidido por lo que los americanos llaman el Board, que es la Junta Monetaria, de la cual quien les habla es el presidente. Ahí discutimos, analizamos y evaluamos el comportamiento de la economía y todo el sistema bancario, y se discuten las acciones que son necesarias adoptar en función de los informes que presente la Superintendencia de Bancos sobre el comportamiento de determinada institución bancaria o financiera, entre otros aspectos.

Eso significa que nosotros debemos preparar, antes del comienzo del año, un programa monetario y financiero, que contempla, de acuerdo con los modelos econométricos que tenemos y de acuerdo con los cálculos que hacen el equipo técnico del banco, cuáles son las perspectivas durante el año. Por ejemplo, nosotros estamos proyectando para este año 2023, al igual que proyectó el Fondo Monetario, que estaríamos con un crecimiento en el Producto Interno Bruto Real de 4.5%. Durante el año 2022, la economía tuvo un crecimiento de 4.9%. Está entre las cinco principales economías con mayor crecimiento de la región.

Igualmente, el pasado 2022 logramos reducir los niveles de inflación en 181 puntos básicos. En efecto, el mes de abril del pasado año, la inflación estaba en 9.64% y terminamos en 7.83% en diciembre. Para el 2023 estamos proyectando que alcancemos la meta de inflación del programa que siempre hemos sostenido, que es 4% ± 1%. Estamos muy optimistas con respecto a este objetivo. La reducción que se ha observado en los niveles de inflación en los meses recientes se ha facilitado por la implementación oportuna de medidas monetarias restrictivas, similar a lo realizado por el resto de los bancos centrales del mundo. De forma particular, se ha incrementado la tasa de política monetaria en 550 puntos básicos para contrarrestar las presiones inflacionarias y evitar un sobrecalentamiento de la economía, que sucede cuando la demanda agregada aumenta más allá de la capacidad de producción de la economía.

Es importante mencionar que, en el 2020, debido a los efectos del cierre económico durante la pandemia, la economía cayó alrededor de un 30% en abril y terminó el año con una caída del PIB de -6,9%. No obstante, en febrero del año siguiente comenzó a crecer, hasta llegar en el 2021 a un crecimiento de 12,3%, por las medidas de políticas monetarias y fiscales de estímulo, adoptadas por las autoridades dominicanas. En efecto, desde la Junta Monetaria se aprobó una política de expansión monetaria y de varios instrumentos liquidez, liberalización de parte del encaje legal, créditos de rápido desembolso para los bancos comerciales con garantías de títulos de Hacienda o del Banco Central. De tal forma que, durante el 2020-2021, el Banco Central colocó a través de la banca 215 mil millones de pesos, un 5% del producto. Y con eso se financiaron la pequeña, micro y mediana empresa, incluyendo hasta salones de belleza, barberías y colmados pequeños.

Normalmente en sus operaciones de manejo de su liquidez, los bancos adquieren liquidez por muy corto tiempo un día o dos días, tres días, y el Banco Central amplió el uso de estos instrumentos hasta llevarlo a seis meses y hasta un año. Lo que se trataba era de provocar, un estímulo en la demanda a través de dar facilidades de crédito a un bajo costo y a plazos razonables, esto junto a, la resiliencia probada de la economía dominicana, garantizaba el éxito de la operación.

Mientras tanto, el gobierno hacia una lucha temeraria contra los efectos del COVID, protegiendo a los desocupados y a los dominicanos de más bajos ingresos, y una campaña agresiva de inoculación, siendo uno de los pocos países de América Latina que logró un éxito retundo en su programa de vacunación, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos organismos internacionales.

Q: Qué beneficio brindará a las entidades financieras el operar 100% digital?

Indudablemente que la digitalización es beneficiosa para todas las entidades del sistema financiero y consecuentemente para los usuarios de sus servicios. En el país, hemos avanzado mucho en el tema. De hecho, la Junta Monetaria aprobó el pasado año el primer banco totalmente digital, Quik filial del Grupo Popular y hay otra solicitud que estamos estudiando. Asimismo, se aprobó la creación de la cuenta de pago electrónico para ser gestionada por bancos y Fintech, estas últimas la llamamos entidades de pago electrónico. De hecho, han sido aprobadas dos de estas entidades, Billet y Mio Móvil, que a la fecha tienen más de 100,000 usuarios, en menos de un año de operación. Esto es un reflejo de una tendencia mundial en la provisión productos y servicios financieros, a través de la digitalización, que impacta en un mayor acceso y uso de dichos servicios, pero sobre todo, que permitirá la inclusión financiera.

Es importante mencionar, que el Banco Central es responsable de garantizar la eficiencia del sistema de pagos del país de acuerdo al mandato Constitucional, para lo cual vigilamos su funcionamiento, emitimos normativas y gestionamos un sistema de liquidación bruta en tiempo real, que permite que todas las entidades bancarias, de mercado de valores, seguridad social, entre otras, realicen transferencias de fondos en tiempo real. Es más, hemos ido más lejos, desde el año 2014, las transferencias y pagos en tiempo real están al alcance de todos los clientes de las entidades bancarias, los 365 días del año. Del mismo modo y precisamente por la robustez de nuestra plataforma de pagos, fuimos seleccionados como gestores del sistema de interconexión de pagos (SIPA), iniciativa que surgió en el seno del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), integrado por los presidentes de los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana, que, por cierto, ahora yo soy el presidente, siendo esta la tercera vez que me honran con esta distinción.

Con el SIPA, interconectamos los sistemas de pagos de la región y con esto los bancos de los países miembros del CMCA. Por ejemplo, un ciudadano salvadoreño que desee enviar una transferencia a una cuenta de un banco hondureño, sólo tiene que hacer la instrucción desde su banco local, que instruirá a su vez a su banco central, para que utilizando nuestra plataforma, transfiera a la cuenta beneficiaria en Honduras. Este proceso se ejecuta sin tener que pasar por un banco corresponsal, y en menor tiempo a lo habitual y con una baja tarifa. Esto es importante porque es una iniciativa que da pie a la integración y la cooperación entre los países de Centroamérica y República Dominicana.

El otro aspecto que quería comentarles y sobre el cual hemos avanzado notablemente, es la seguridad cibernética y de la información. Nosotros somos el Banco Central, probablemente para no ser muy inmodesto, que tenemos uno de los sistemas de ciberseguridad más completo de América Latina. Contamos con un centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad que presta servicio a todo el sistema financiero. Desde los inicios contamos con la asesoría del FMI, La Reserva Federal de los Estados Unidos y el Grupo Perry del Tesoro Norteamericano. La licitación de la instalación del sistema de ciberseguridad fue ganada por una empresa Israelí, llamada Rafael, con amplia experiencia en este tema y que incluso tiene una División que maneja también los escudos antimisiles de dicho país. La instalación de nuestro centro y con esto los equipos y softwares más modernos, nos tomó dos años.

Al igual que sistemas de pago, los bancos centrales de Centroamérica nos han solicitado colaboración en el tema seguridad cibernética y de la información, por lo que hemos impartido pasantías y entrenamientos a representantes de las áreas tecnológicas de dichas instituciones. Asimismo, estamos ahora en el proceso de su incorporación a nuestro centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad, de manera que podremos intercambiar informaciones sobre eventos de ciberseguridad, recibir recomendaciones que permitan mitigar los riesgos asociados a sus operaciones de nuestros sistemas de pago y el SIPA. Es decir, estamos blindando los sistemas financieros de la región, y el Banco Central de la República Dominicana, esta jugando un rol estelar en pro de ese objetivo.

Q: Según los datos oficiales del banco, las inversiones estadounidenses de República Dominicana alcanzaron un récord histórico de US$ 1,362.3 millones. Los inversionistas estadounidenses continúan aprovechando las oportunidades que ofrece dominicana. De que es fruto, ese exponencial crecimiento del 44% de la inversión extranjera captada de Estados Unidos?

El total de la IED en 2022 fue de casi US$ 4,000 millones. De manera preliminar, desde los EEUU se obtuvieron aproximadamente unos US$ 1,500 millones de IED, un 38 % del total, y superando a los US$ 1,362.3 millones de 2021 en torno al 10 %.

Este crecimiento es debido a las inversiones extranjera norteamericanas en todas las áreas. Tenemos instituciones importantes del sector financiero como el Citibank. Igualmente existen importantes inversiones en zonas francas de todos tipos, desde productos textiles de marcas establecidas mundialmente, componentes eléctricos de toda industria, hasta equipos médicos de altísima calidad manufacturados por prestigiosas empresas de productos médicos norteamericanas, lo cual ha sido muy importante, sobre todo el contexto de la pandemia. De hecho, en total, el país emplea unas 192.000 personas en este sector de zonas francas.

Recientemente ha incrementado la inversión de EEUU en el sector turismo, con varias cadenas hoteleras con capital de ese país. Así como en bienes raíces, con varias propiedades en zonas turísticas que han llamado la atención del inversionista norteamericano como hogar de recreo y las perspectivas de este sector son llamativas para estos.

Q: ¿Qué ofrece el país para los inversionistas estadounidenses?

Este es un país que se puede apostar con seguridad y éxito. Por un lado, la banca comercial dominicana tuvo un rendimiento en sus operaciones en el 2022 de un 25 %- 25.6 % sobre el capital. La banca es un gran aliado para los inversionistas, en especial del sector turístico.

La inversión extranjera en República Dominicana tiene mucho espacio para expandirse. Por ejemplo, en minería hay varios proyectos en exploración, en desarrollo de la mano del estado. Ahora mismo, el sector eléctrico exhibe gran dinamismo, especialmente en cuanto a la energía renovable. El presidente Luis Abinader ha insistido sobre la inversión en energía eólica y solar, que son energías limpias. La región sur, por mencionar un caso, tiene gran potencial para ambos tipos de generación.

Recientemente, se ha propuesto el impulso al sector logístico bajo la estrategia del nearshoring y el friendshoring. Podemos citar como ejemplo el puerto de Manzanillo, en Monte Cristi. Este es el punto más cercano en la costa de la Florida, lo que acerca al noroeste de la isla al mercado norteamericano. En ese mismo sentido, podemos citar además el desarrollo propuesto para Pedernales, con hoteles y puertos, de la mano del sector privado a través de las Alianzas Público-Privadas.

Aparte de las condiciones económicas y la seguridad jurídica, el país ofrece una ubicación geográfica privilegiada, en especial para los EE.UU. por la cercanía con ese país en términos de logística y cercanía a mercados. El capital humano también está bien capacitado para distintas actividades, como se demuestra en las distintas zonas francas especializadas en productos médicos y eléctricos, por ejemplo, y los call centers, que cuentan con planteles de personas bilingües para suministrar sus servicios.

Valdez Albizu dijo que República Dominicana está en un buen momento para la inversión.

Q: Tras celebrar su última reunión del año, decidieron mantener invariable el tipo de interés en el 8.5% para el 2023. ¿Por qué tomaron esta medida y qué beneficios proporciona al país?

Como mencioné anteriormente, el objetivo de subir la tasa de política es moderar las presiones inflacionarias y mantener ancladas las expectativas de los agentes económicos. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta el diferencial de tasa de interés con los Estados Unidos de América, que si se amplía significativamente pudiera provocar salida de capitales y movimientos bruscos en el tipo de cambio.

En ese sentido, la decisión de realizar una pausa en el ciclo de incrementos de tasa de interés considera que los niveles de inflación han venido cediendo y que fuimos uno de los primeros países en América Latina en aumentar la tasa de política, anticipándose a los ajustes en los bancos centrales de economías avanzadas. Consideramos que hemos alcanzado una postura restrictiva, reflejada en una desaceleración significativa de la oferta monetaria. En ese sentido, el medio circulante (M1) está creciendo en 10.6 %, por debajo de la expansión del PIB nominal, es decir que no se están generando presiones inflacionarias de origen monetario.

En este contexto, se prevé que la inflación retornaría al rango meta durante este año, contribuyendo a preservar la estabilidad macroeconómica. Estas condiciones facilitarían las decisiones de inversión de los agentes económicos, que, junto al fomento de las alianzas público-privadas, se reflejaría en el crecimiento económico y en mayores niveles de empleo.

Q: El año pasado, 2022, las remesas sumaron US$ 840.000.000 millones. Estados Unidos siendo el principal país de donde envían la mayor parte, concretamente un 77,5 % ¿Qué impacto tiene este multiplicador sobre la economía del país?

Esto contribuye a cubrir, en parte a los familiares que reciben esas remesas, sus problemas más inmediatos de alimentación y de medicamentos. Pero más que eso, eso contribuye a la inversión y a la creación de nuevos empleos, a la educación de los miembros más jóvenes de la familia. Alrededor de un 40 % de las remesas se recibe fuera de las zonas metropolitanas del país, dinamizando el entorno económico rural. Este ingreso adicional alivia la carga del hogar, facilitando un techo seguro y mejor salud, por ejemplo.

El dominicano de la diáspora es muy solidario con su núcleo familiar. De hecho, más del 50% de las remesas la destinan a sus madres, que a veces invierten en sus casas y contribuye a la inclusión financiera. En fin, el multiplicador de las remesas actúa sobre amplios aspectos económicos en el país.

Q: Gobernador, lleva 24 años al mando del Banco Central. En 2022, le entregaron el título de doctor honoris causa por la Universidad APEC. También es decano de los gobernadores del Banco Central de América Latina y el Caribe. A día de hoy, después de todos esos logros, ¿de qué se siente más orgulloso en su vida personal?

De un reconocimiento honorífico que me hizo el Senado, al que asistieron el presidente de la República Luis Abinader, funcionarios del Banco Central y mi familia. Y de la condecoración Bernardo O’Higgins, en el grado de Gran Oficial, que me otorgó el gobierno de Chile, a través de su embajador en República Dominicana, por ser un egresado de universidades chilenas que ha ejercido funciones de relevancia en el área económica y financiera. Naturalmente, de ese doctorado que me concedió la prestigiosa universidad APEC, donde tuve el honor de impartir docencia. He aceptado estas y otras importantes distinciones con regocijo y con humildad, pensando siempre que son un reconocimiento a la labor de todos los hombres y mujeres que conforman el Banco Central, una institución que es ejemplo de organización, transparencia, credibilidad y excelencia.

Q: ¿Cuál es su mensaje final para nuestros lectores de USA TODAY que consideren a República Dominicana como un potencial país de inversión?

La República Dominicana es un país que está en su mejor momento y la inversión tiene todo el campo abierto para venir y aportar con éxito lo que se está haciendo. Y, de hecho, el sector privado dominicano anda buscando más que nada socios para compartir proyectos. Es decir que el ambiente y la transparencia con que se manejan las cosas son algo imprescindible y que nosotros los podemos brindar con mucha facilidad, junto a la estabilidad macroeconómica y la capacidad de resiliencia de la economía dominicana

Fuente: oneworldmediacorp.com