Valdez Albizu participa en reuniones anuales del FMI y Banco Mundial

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, se encuentra participando en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del Banco Mundial, las cuales se llevan a cabo desde el 10 al 15 de abril, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos.

Este evento reúne a las principales autoridades de bancos centrales, ministros de finanzas y de economía de los distintos países miembros de dichos organismos, con el objetivo de analizar la evolución de la economía internacional y sus perspectivas, las medidas de política económica que impulsen un mayor crecimiento a nivel global, los avances en la lucha contra la inflación, la disminución de la pobreza, entre otros temas de interés mundial.

En el marco de estos encuentros, Valdez Albizu participó en la reunión de Centroamérica, Panamá y Rep. Dominicana (CAPDR) con autoridades del FMI, que contó con la presencia de los presidentes de bancos centrales y ministros de hacienda de la región.

En su comparecencia, el gobernador indicó que la estrecha coordinación de políticas entre el BCRD y el Gobierno ha permitido sortear con éxito los múltiples desafíos de los últimos años, como son la pandemia el COVID-19, conflictos geopolíticos, incrementos desproporcionados en los precios de commodities, turbulencias financieras en los mercados internacionales y la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos; logrando ser una de las economías de mayor crecimiento en la región y mejorando la calidad de vida de la población, especialmente de la más vulnerable.

Valdez Albizu expresó que la adopción oportuna de políticas económicas, junto a una gestión acertada de la crisis sanitaria a través de un eficiente programa de vacunación, contribuyeron a una rápida recuperación del crecimiento económico, que alcanzó 12.3 % en 2021 y 4.9% en 2022.

Adicionalmente, resaltó los esfuerzos del Gobierno para proteger a los hogares de menores ingresos, por medio de incrementos en los subsidios focalizados, la ampliación en los seguros de salud, programa de apoyo para las micro y pequeñas empresas, entre otras medidas.

El gobernador informó que se han logrado mejorías significativas en los indicadores laborales y sociales, reflejados en una población ocupada que ha superado el nivel previo a la pandemia y en una tasa de desempleo abierta que disminuyó de 8.0% en 2021 a 4.8% en 2022.

Destacó el rol de las mujeres en la recuperación del empleo, ya que el 65% de los empleos generados desde el año 2020 corresponde a la población ocupada femenina. Asimismo, expresó que la tasa de pobreza monetaria se redujo de 23.9% a 21.8% durante el mismo período, lo cual es un logro extraordinario luego de una crisis tan profunda como la del COVID-19.

Resaltó el rol protagónico del turismo como punta de lanza de la recuperación de la actividad económica. En ese sentido, informó que durante el año 2022 la República Dominicana recibió 7.2 millones de turistas por vía aérea y 1.3 millones de cruceristas, para totalizar 8.5 millones de visitantes no residentes, un 12.4% superior al total recibido previo a la pandemia y que generaron más de US$ 8,400 millones el pasado año.

Este dinamismo del turismo y el desempeño favorable de las otras actividades generadoras de divisas ha contribuido al fortalecimiento de las reservas internacionales, que actualmente superan los US$16 mil millones, equivalentes a más del 13% del PIB y más de 6 meses de importaciones. Compartir

Valdez Albizu expresó que, como resultado del dinamismo de la economía dominicana, el Producto Interno Bruto nominal en dólares alcanzó unos US$ 114 mil millones al cierre del año 2022, mientras que el PIB per cápita en dólares se incrementó de US$ 8,971.9 en 2021 a US$ 10,732.9 en 2022. El crecimiento de la economía, junto a un manejo prudente de las finanzas públicas y un excelente manejo de pasivos por parte del Ministerio de Hacienda, contribuyeron a una reducción del ratio de la deuda pública consolidada, que pasó de 69.1% del PIB en 2020 a 58.6% del PIB para el cierre del 2022.

Además, informó que el país cuenta con estabilidad política y social, al igual que con un sistema productivo diversificado, los cuales han facilitado la atracción de inversión extranjera directa, que superó los US$ 4 mil millones en 2022 y que se están destinando para el desarrollo de proyectos turísticos, la expansión de las zonas francas y centros logísticos aprovechando el fenómeno del nearshoring y la ampliación de proyectos mineros, entre otros.

Valdez Albizu enfatizó que actualmente el BCRD se encuentra concentrado en la lucha contra altas presiones inflacionarias, a través de adopción de medidas monetarias oportunas. Estas políticas han contribuido a una importante reducción de la inflación interanual, que pasó de un máximo de 9.64% en abril 2022 a 5.90% en marzo de 2023; mientras que la inflación subyacente también ha disminuido, al ubicarse actualmente en 6.16%.

Dijo que los modelos de pronósticos indican que la inflación convergería al rango meta de 4.0 % ± 1.0 % a mediados de este año, lo que otorgaría los espacios para oportunamente comenzar a normalizar la postura monetaria y apoyar el crecimiento económico.

En ese sentido, el gobernador expresó que “desde el Banco Central nos sentimos confiados de que la implementación integral de estas políticas continuará incrementando la resiliencia de nuestra economía, apoyando al crecimiento económico sostenido, que proyectamos cerraría el año 2023 entre 4.0% y 4.5%, lo que contribuiría a mejores condiciones para nuestra población.”

En el marco de estas reuniones, el gobernador Valdez Albizu participará de un encuentro organizado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con las autoridades económicas de América Latina, Canadá y Estados Unidos, en la cual se intercambiarán opiniones sobre las tendencias de la economía mundial, la elevada incertidumbre y sus efectos en la región.

Asimismo, el gobernador del BCRD tendrá una exposición en la Reunión de la Constituyente, encabezada por Afonso Bevilaqua, director ejecutivo del FMI por Brasil y presidente de la silla de los países a la cual pertenece la República Dominicana ante el referido organismo. En adición, Valdez Albizu sostendrá una reunión con Rodrigo Valdes, nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Además de participar en las Reuniones de Primavera, las autoridades del BCRD están realizando encuentros con entidades financieras, bancos de inversión y analistas financieros interesados en invertir en la República Dominicana, como reflejo de la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos y el buen clima de negocios.

En estas actividades, el gobernador Valdez Albizu ha estado acompañado por Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Julio Andújar Scheker, asesor económico, y Joel González, director del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos