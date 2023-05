Valdez Albizu: Inflación estaría dentro del rango meta del 4% al cierre de mayo

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, anunció que según las últimas estimaciones de la entidad, la inflación entraría al rango meta de 4 % ± 1 % al cierre de mayo, "antes de lo que estaba previsto”.

El gobernador expresó que este logro otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central adopte oportunamente medidas que contribuyan a relanzar el crecimiento durante el resto del año, preservando la estabilidad macroeconómica.

Al pronunciar la conferencia “Actualidad económica & perspectivas 2023”, durante el almuerzo anual organizado en Santiago de los Caballeros por la Asociación de Industriales de la Región Norte, Inc. (AIREN), Valdez Albizu destacó el dinamismo de las actividades generadoras de divisas, y señaló que el turismo está siendo la punta de lanza de la economía, generando ingresos por más de US$ 8,400 millones en el año 2022 con la llegada de 8.5 millones de visitantes no residentes, de los cuales 7.2 millones arribaron por vía aérea y 1.3 millones en cruceros.

Región Norte recibe al 80 % de los cruceristas

Refiriéndose a la región Norte, el gobernador indicó la importancia de que durante el año 2022 recibió más de 1.1 millones de turistas por sus aeropuertos y el 80 % de los cruceristas.

Con respecto a los flujos de remesas, en el mismo año se contabilizó la llegada de casi US$ 10 mil millones en todo el territorio nacional, de los cuales un 40 % tuvieron como destino el Cibao. En tanto, la inversión extranjera directa (IED) superó los US$ 4 mil millones el pasado año, de los cuales cerca de US$ 1 mil millones se destinaron a proyectos ubicados en esta zona.

En este contexto de alta generación de divisas y para evitar una apreciación abrupta del peso dominicano que perjudique la competitividad de las actividades del sector externo, el Banco Central ha estado comprando montos importantes de dólares a los intermediarios financieros por medio de subastas en su plataforma electrónica.

“Durante el año 2022, el Banco Central realizó compras netas de divisas por unos US$ 1,600 millones de dólares, lo que ha contribuido al fortalecimiento de las reservas internacionales que se ubican en torno a los US$ 16,300 millones a la fecha”.

Importancia económica de región Norte

Valdez Albizu señaló, además, que el Banco Central ha reconocido siempre el aporte de la región Norte al crecimiento de la nación, y por tal razón, creó en 2017 la División de Estudios y Estadísticas Regionales, con sede en la Oficina Regional de Santiago.

Indicó que las investigaciones llevadas a cabo apuntan a que las catorce provincias de este enclave geográfico aportan entre un 32 % y un 38 % de la actividad económica nacional.

Otras conclusiones, destacó, revelan que el Cibao se ha mantenido como líder en la producción agrícola, siendo el principal abastecedor de alimentos del país, supliendo cerca de un 55 % de la producción agrícola nacional. Adicionalmente, la región Norte tiene un rol preponderante en varios productos agropecuarios que se han posicionado como líderes en los mercados internacionales.

"Así, el Cibao concentra el 77 % de la superficie sembrada de cacao y más del 90 % de la producción nacional de tabaco para cigarros”, resaltó

Informó que la región Norte se destaca en el sector de las zonas francas, concentrando más de la mitad de los parques industriales del país, que albergan casi 400 empresas de este tipo. Además, esta actividad fue de las más importantes en el proceso de recuperación luego de la pandemia y ha contribuido a sostener el empleo, generando más de 200 mil puestos de trabajos directos a nivel nacional, de los cuales unos 70 mil se encuentran en la región del Cibao.

Según estimaciones del Banco Central, la región Norte tiene una incidencia de un 40 % de la actividad de construcción a nivel nacional, además de albergar a varias de las principales empresas cementeras y productoras de acero del país. Asimismo, en la región se encuentran las empresas mineras más grandes y que más aportan al producto interno bruto (PIB) nacional.

“Este empuje económico del Cibao se refleja en el desarrollo del sistema financiero, concentrando el 37 % de las oficinas bancarias del país, lo que ha permitido un mayor acceso al financiamiento de empresas y hogares. Además, a través de la Oficina Regional de Santiago se realiza alrededor del 40 % del procesamiento de billetes, de los depósitos y del retiro de efectivo por parte de los intermediarios financieras”.

Puerto de Manzanillo Montecristi.

Nuevos proyectos

El gobernador del Banco Internacional, dijo que la actividad en la región Norte se va a ver beneficiada por distintas obras de infraestructura vial y de transporte masivo que se están construyendo en la región, así como el proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, los cuales mejorarán significativamente la competitividad del Cibao.

También en Manzanillo se destaca la instalación de 1,200 megavatios de energía, que complementarían la matriz de producción energética de la región, donde se encuentra la mitad de las hidroeléctricas del país.

Adicionalmente, en el sector turismo adquiere mucho valor el proyecto de Punta Bergantín en la provincia de Puerto Plata, que contempla la construcción de hoteles, un estudio de cine y un campus destinado a fomentar la innovación; que será una fuente importante de generación de empleos de calidad para la región.

Desafíos y perspectivas

Valdez Albizu indicó que los fenómenos climáticos extremos suponen un riesgo permanente para la economía. Por ejemplo, citó: " la ocurrencia de inundaciones, tornados y la tormenta Fiona a finales del año pasado, así como la actual sequía, han significado un gran desafío para la producción agrícola nacional. Además, la llegada creciente de sargazo a nuestras costas, representa un gran reto al turismo y a otras áreas de la economía”.

En ese tenor, el Banco Central está avanzando en el diseño de medidas que faciliten la canalización de financiamiento a los sectores más vulnerables al cambio climático. Estas políticas complementarían las acciones del Gobierno de los últimos años, como el fortalecimiento técnico de los productores agropecuarios, un plan masivo de reforestación en toda la geografía nacional y el incremento de la generación eléctrica a través de fuentes renovables, como eólica y fotovoltaica.

“República Dominicana posee grandes oportunidades para la explotación minera que debe aprovecharse, implementando las medidas que garanticen la sostenibilidad del medio ambiente. A su vez, la ubicación geográfica y los procesos logísticos de nuestro país son favorables para captar empresas que busquen acercar sus cadenas productivas a los mercados, lo que se conoce como el nearshoring”.

Una región que impulsa prosperidad

Asimismo, previo a la conferencia, el presidente de AIREN, Juan Ventura, expresó que el Cibao constituye “una economía y una región que impulsa la prosperidad”, demostrado en los resultados del reciente estudio de Impacto de la labor del Centro de Desarrollo de Empresas Familiares.

Ventura destacó que, según dicho estudio, el promedio del empleo pasó de 53 empleos por empresas protocolizadas a 95, para un crecimiento de 79 %. El 91.4 % tiene una estructura organizacional bien definida y documentada, el 42.9 % de estas empresas ha iniciado nuevos negocios en el período y el 91.4 % ha realizado nuevas inversiones en tecnología/sistemas, nuevos equipos, infraestructura, posterior a la firma del protocolo; entre otros aportes