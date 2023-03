Valdez Albizu destaca el 2023 constituye un año de retos y desafíos

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, señaló que el 2023 constituye un año de retos y desafíos.

Valdez Albizu explicó que luego de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, el impacto inflacionario asociado al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el mundo enfrenta nuevas turbulencias financieras originadas por la quiebra de dos bancos estadounidenses, el Silicon Valley y el Signature, orientados a financiar negocios de emprendimiento tecnológico e inversiones en criptomonedas y activos virtuales, respectivamente.

Destacó que en respuesta a la incertidumbre del sistema bancario se llevaron a cabo fusiones y adquisiciones, inyecciones de capital y en última instancia, una acción coordinada entre la Reserva Federal de Estados Unidos y los Bancos Centrales de Europa, Canadá, Inglaterra, Japón y Suiza, para poner a disposición del mercado financiero nuevas líneas de crédito en dólares.

Valdez Albizu habló en la 297 reunión del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), donde se dieron cita los presidentes de los bancos centrales de la región centroamericana, así como expertos internacionales de los países miembros del consejo.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ovidio Reyes Ramirez, presidente Banco del Central de Nicaragua, en su calidad de anfitrión de este encuentro, y de Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente del CMCA, quien expresó que es de un alto honor comparecer como presidente, por cuarta ocasión, del referido organismo, funciones que dijo asumirá con responsabilidad, entrega y firmeza.

Valdez Albizu indicó que estas reuniones constituyen un espacio de reflexión acerca del entorno internacional y sus posibles implicaciones en el contexto macroeconómico, para sostener un intercambio de experiencias y acciones a ser emprendidas a fin de mantener la estabilidad de precios y el crecimiento económico de la región.

Durante el encuentro celebrada de manera híbrida durante los días 23 y 24 de marzo, se llevó a cabo la juramentación de las nuevas autoridades de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), Odalis Marte Alevante y Joaquín Pinto Medrado, a los cargos de secretario y subsecretario del organismo para el período 2023-2027.

Igualmente, se trataron temas de interés tales como la presentación realizada por Metodij Hadzi-Vaskov, representante Residente Regional para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien analizó el contexto macroeconómico internacional y su impacto en las economías de los países de la región.

Del mismo modo, en el evento se le otorgó la oportunidad a cada banco central de exponer el contexto macroeconómico vigente y sus perspectivas a corto plazo.

En ese sentido, tomaron en cuenta la evolución del producto interno bruto, la inflación, las condiciones financieras nacionales e internacionales y el actual entorno internacional.

De manera particular, las autoridades hicieron énfasis en las presiones inflacionarias externas, y las medidas de política monetaria tomadas por cada uno de los bancos centrales de la región para enfrentarlas, sin afectar de manera importante el crecimiento económico.

En este punto, Valdez Albizu abordó temas relevantes sobre el comportamiento de la economía dominicana en el contexto actual. En su intervención, resaltó que en el 2022 la economía dominicana mantuvo su dinamismo, al registrar un crecimiento de 4.9 % anual, cercano a su potencial, impulsado principalmente por el sector de servicios, con una expansión de 6.5 %.

Asimismo, indicó que, como resultado de esta expansión de la economía doméstica, el Producto Interno Bruto nominal en dólares alcanzó unos US$ 114,020.8 millones al cierre del año 2022, mientras que el PIB per cápita en dólares se incrementó de US$ 8,971.9 en 2021 a US$ 10,734.4 en 2022. Esto facilitó la reducción del ratio de la deuda pública consolidada, que pasó de 69.1% del PIB en 2020 a 58.6% del PIB para el cierre del 2022.

En su comparecencia, Valdez Albizu destacó el positivo desempeño del sector externo durante el 2022, influenciado principalmente por los ingresos proveniente del turismo, que ascienden a unos US$ 8,400 millones, como resultado de la llegada de 7.2 millones de visitantes de no residentes y más de 1.3 millones de cruceristas.

En lo referente a las exportaciones totales, resaltó que en 2022 alcanzaron la cifra de unos US$ 13,800, desatacándose el sector de las zonas francas, que registró un aumento de 9.1 % en sus exportaciones. De igual forma, la inversión extranjera directa superó los US$ 4,000 millones en 2022, como el resultado de la confianza que mantienen los inversionistas en los fundamentos de la economía dominicana.

El gobernador, concluyó su participación refiriéndose al panorama del sistema financiero dominicano frente a las recientes turbulencias de los mercados financieros internacionales, cuyo impacto es limitado debido a que no existe una interacción directa entre las entidades internacionales envueltas en la quiebra y las entidades domésticas.

Por otra parte, en el marco de las reuniones, se sostuvo un diálogo de intercambio de experiencias e inquietudes del panorama económico internacional con los representantes del FMI, Afonso Bevilaqua, director ejecutivo del FMI para la Silla de Brasil, y Alfonso Guerra de la Luna, director ejecutivo del FMI para la Silla de España, dando espacio a los países miembros del CMCA a socializar sus consideraciones y presentar consultas.

En la actividad, el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por los señores Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar Scheker, asesor económico de la Gobernación; Joel González, director del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos; y Brenda Villanueva de Cardoza, directora del Departamento Internacional