Unapec otorga título Doctor Honoris Causa a Héctor Valdez Albizu

La Universidad APEC entregó el título de Doctor Honoris Causa al economista Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana, quien ha acumulado méritos personales, morales y ciudadanos, suficientes para merecer esta alta distinción.

Así lo destacó Franklyn Holguín Haché, rector de Unapec, en su discurso de orden, al expresar que la universidad, al entregar este título, hace justicia y sobre todo "siente haber dictado una cátedra de civismo, de patriotismo, de moralidad, de solidaridad, de amistad, de lealtad, y de decencia".

Dijo que Valdez Albizu es una de las figuras más sobresalientes de la economía de la República Dominicana, con grandes logros en su gestión de 24 años al frente del Banco Central, entre los que resaltó: el control de la inflación, la estabilidad del mercado cambiario, el cumplimiento de las metas de crecimiento económico, y finalmente, el aumento en las reservas internacionales.

El gobernador del Banco Central, expresó su agradecimiento y quien manifestó que "modestamente, puedo decir que estoy convencido de que la estabilidad de precios lograda durante mis años como gobernador, ha contribuido a crear las condiciones para el despegue de la economía dominicana hacia el tan anhelado desarrollo”.

Recordó que en 1994 el país tenía unos 7.6 millones de habitantes que producían unos US$ 14 mil millones, para un ingreso per cápita de US$ 1,880 anuales. Hoy en día, el país cuenta una población de 10.6 millones de personas que se estima generarían en 2022 un producto de US$ 112 mil millones y un ingreso per cápita superior a los US$ 10,000 dólares.

Valdez Albizu destacó que la preparación académica y los años de experiencia, tanto suya como del equipo de profesionales que lo acompañan, han sido determinantes para la conducción de la política monetaria por una senda de estabilidad.

El gobernador dedicó la alta distinción recibida a su familia y a su equipo de trabajo. “A ellos, que siempre me han apoyado en las complejas tareas que he tenido que afrontar, desde los honorables miembros de la Junta Monetaria, los funcionarios y el equipo técnico, hasta el más sencillo colaborador, quiero expresarles en este magno escenario mi más profunda gratitud por su entrega desinteresada y su compromiso con los valores institucionales”.

La ceremonia estuvo presidida por la vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, Raquel Peña, junto a Elena Viyella de Paliza, presidenta de la Junta de Directores de Unapec; Fernando Langa, presidente del Grupo APEC; Norma Rivera de Vargas, miembro del Consejo APEC de Pasados Presidentes; los miembros de la Junta de Directores y del honorable Consejo Académico de Unapec, compuesto por los señores vicerrectores, decanos y directores.

A su vez, se dieron cita el honorable magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña; el honorable presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; José Vicente Dubocq, ministro de Hacienda; Alejandro Fernández W., superintendente de Bancos; miembros de la Junta Monetaria, así como Clarissa de la Rocha de Torres, vicegobernadora.

El acto tuvo lugar en la sala Jesús María Troncoso Sánchez del Auditorio del Banco Central, con la asistencia de ministros de estado, embajadores, altos funcionarios de entidades bancarias, personalidades de la educación y el empresariado nacional, ejecutivos y colaboradores del Banco Central, familiares y amigos del doctor Héctor Valdez Albizu.