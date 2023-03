Trabajadores portuarios advierten harán marcha si no les pagan bono navideño

Trabajadores portuarios, advirtieron este martes que, si en un plazo de tres días no les pagan el bono navideño, desarrollarán un plan de lucha para lanzarse a las calles.

La advertencia la hizo, el vocero de los trabajadores portuarios, Santiago Zamora, quien explicó que a alrededor de 5,000 trabajadores portuarios no han recibido el bono navideño como lo establece la Ley 199-02.

Dijo que el presidente Luis Abinaderse comprometió con los trabajadores portuarios para que les pagarán sus bonos como manda la ley.

Señaló que para efectuar ese pago hay disponible unos 35 millones de pesos, pero los ministerios de Hacienda y de Trabajo, así como la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), no se ponen de acuerdo para efectuarlo.

"No entendemos como es que tres meses después no nos han pagado si el dinero está, nosotros estamos dando una espera de tres días para inicar un proceso de lucha que tiene que ver con marchas, piquetes hacia los ministerios de Hacienda, de Trabajo y a la Autorida Portuaria para que esto llegue a donde el presidente y vea que su palabra no se ha cumplido y ha sido violada la Ley 199-02", dijo Zamora.

Loa trabajadores portuarios están agrupados en la Federación de Trabajadores Portuarios Haina-Palenque, Federación de Trabajadores Portuarios del Distrito Nacional, Federación de Trabajadores de la Provincia de Azua, Federación Nacional de Trabajadores Portuarios y Marinos Mercantes, Federación de Trabajadores Portuarios y Afines de San Pedro de Macorís,