"Todo cuesta el doble". Queja por precios de útiles escolares

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha: 23/08/2022

Aunque este año los comercios reportan mejores ventas que las del año pasado, los padres y madres se quejan de lo altos precios de los útiles escolares.

María, madre de dos niños relata que solo con inscripción, libros, mochilas y uniformes, sin contar el resto de los útiles escolares, la cuenta ya alcanza alrededor de los RD$ 25 mil pesos.

"Yo voy por RD$ 7 mil en uniformes, RD$ 15,975 en libros de inglés (300 dólares) sin contar los demás libros de texto, RD$ 2 mil por otro lado. La cuenta exacta no la he sacado porque me da miedo", cuenta María a este medio.

El padre de unas adolescentes que cursan sus años del bachillerato manifestó a su vez que por el momento solo va a comprar los cuadernos porque era lo único que puede adquirir en este momento.

Por lo general, en la semanas más lejanas al día de inicio de las clases lo más buscado son los materiales gastables, como lápices, cuadernos, borras, lapiceros, colores, entre otros. A medida que se va acercando la fecha los padres piensan en la compra de los uniformes.

Los precios

Este año el precio de los cuadernos ronda entre RD$ 99 el más económico hasta los RD$ 300 el más caro.

Las cátedras cuestan RD$ 500, la resma de papel bond RD$ 400, las mochilas varían de precio según la marca, modelo y tamaño entre RD$ 800 el mínimo y RD$ 3,000 el máximo.

Las loncheras rondan los RD$ 700, el paquete de papel de construcción RD$ 245, los artículos de manualidades que son utilizados por los más pequeños de nivel inicial se encuentran desde RD$ 75 a RD$ 150.

Los paquetes de lapiceros se encuentran como mínimo a RD$ 55, la caja de lápices de carbón de menor precio está a RD$ 120 y lo lápices de colores desde RD$ 200.

De los libros mas buscados se mencionan los de las editoras Santillana, Actualidad Escolar, Susaeta y SM. Sus precios varían dependiendo del nivel y propósito. Los más económicos oscilan entre los RD$ 800 y RD$ 2,000.

Ofertas

Distintos comercios han anunciado diferentes ofertas para compra de útiles escolares. Estas ofertas van desde la devolución de un porcentaje de la compra con tarjetas de crédito, el segundo artículo a mitad de precio, entre otros.

Por lo regular estas ofertas están activas durante los fines de semana