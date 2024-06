Cada año, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre los peligros que supone el consumo del tabaco. No obstante, la elaboración y comercialización del producto manufacturero genera altos ingresos para República Dominicana.

Entre 2020 y 2023 ascendió a US$ 4,614.3 millones por concepto de ventas del producto agrícola al exterior, de acuerdo con datos del Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana).

La balanza comercial del tabaco se situó en US$ 8,046.3 millones durante 2016 y 2023, con un saldo positivo de US$ 4,679.3 millones para República Dominicana, si se contabilizan los US$ 8,046.3 millones de exportaciones y US$ 3,367 millones de compra en el exterior.

Entre 2020 y 2021, su venta en el mercado internacional pasó de US$ 937.1 millones a US$ 1,236.3 millones, para un crecimiento de 31.9 %. Pero en 2023, se presentó un decrecimiento de 1.03 % si se comparan las divisas del 2023 (US$ 1,214.1 millones) con las del 2022 (US$ 1,226.8 millones).

Datos del Instituto Dominicano del Tabaco (Intabaco) señalan que República Dominicana cuenta con 140,000 tareas con fines de siembra de tabaco distribuidas entre Santiago, San Juan, Azua, Puerto Plata y Montecristi. De hecho, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) contabiliza 125,000 empleos formales dedicados a la manufactura del producto agrícola y unos 3,300 productores.

El Estado dominicano establece el impuesto selectivo al consumo (ISC) que grava las transferencias de algunos bienes de producción nacional, fabricación e importación.

El tabaco no es ajeno a este tributo, debido a que pagará un 20% por el ISC. En el primer cuatrimestre de este año, las arcas estatales vieron decrecer en un 5.4 % los ingresos por el impuesto selectivo al tabaco.

Conforme la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el tributo disminuyó en términos absolutos RD$ 9.4 millones, al pasar de RD$ 172.1 millones entre enero-abril del 2023 y RD$ 162.7 millones en igual período del 2024.

Además, este renglón dentro de los ingresos de impuestos adicionales y selectivos sobre bienes y servicios que ascendió a RD$ 46,432.6 millones, la producción del tabaco aportó apenas el 0.35 %.

Pese a los beneficios a la economía nacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el consumo del tabaco mata a ocho millones de personas cada año, de los cuales, 1.3 millones son personas expuestas al humo ajeno.

La asociación indica que 1,300 millones de personas que consumen tabaco viven en países de ingresos medianos o bajos, acción que aumenta la pobreza. “Los hogares gastan en tabaco un dinero que podrían dedicar a necesidades básicas como la alimentación y la vivienda”, informa.