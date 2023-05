Superintendente de Bancos valora el rol de la auditoría en la salud del sistema financiero

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó el rol fundamental que juega la auditoría externa para garantizar la robustez del sistema financiero, gracias a que contribuye con la transparencia y la fiabilidad de la información económica y financiera de las entidades de intermediación supervisadas.

Fernández se expresó en esos términos durante el congreso Auditoría externa en las Entidades de Intermediación Financiera: fortalezas y retos actuales, organizado por la Superintendencia de Bancos (SB) a propósito del Día del Contador Público.

Esta actividad contó con ponencias de relevantes oradores nacionales e internacionales y reunió cerca de 250 auditores y ejecutivos y ejecutivas de firmas, y presidentes de los comités de auditoría de las Entidades de Intermediación Financiera.

“La supervisión de la calidad de las auditorías que lleva a cabo la SB es un componente clave de nuestra misión de proteger a los depositantes, accionistas, inversionistas, acreedores y otras partes interesadas, y de preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero”, aseguró Fernández.

De igual manera, el superintendente manifestó que el compromiso de la SB de mantener un sistema financiero robusto conduce a sostener un diálogo continuo con los auditores externos y con los comités de auditoría.

También dijo que la labor que desempeñan los auditores externos se caracteriza por su relevancia pública, debido a que prestan un servicio que interesa no solo a las entidades, sino también sus clientes y la ciudadanía en general.

“Para la SB es una gran satisfacción realizar este congreso, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de la función de auditoría externa en las entidades de intermediación financiera”, reiteró.

Congreso

El congreso tuvo como primer orador a Joaquín Gutiérrez, experto internacional en supervisión financiera y regulación prudencial, con la conferencia Expectativas del Comité de Basilea sobre la auditoría externa de las entidades de intermediación financiera.

A seguidas, Luis Cortavarría, experto internacional en políticas públicas relacionadas con el sector financiero, disertó sobre el Rol de los auditores externos en el contexto de crisis financieras: mitos y realidades.

De igual manera, Erich Schumann, expresidente del Professional Issues Committee of the Institute of Internal Auditors expuso sobre el Futuro de la auditoría externa en la era de la transformación digital.

Le siguió Yulianna Ramón, subgerente de Regulación e Innovación de la SB, quien compartió el tema Informe anual sobre los resultados del programa de revisión de calidad de las auditorías externas.

Los asistentes también presenciaron el panel Actualidad y perspectiva de la auditoría externa de las entidades de intermediación financiera: fortalezas y desafíos, integrado por Maylen Guerrero, socia directora de la oficina Ernst & Young; Mario Torres, socio ejecutivo de KPMG Dominicana, e Ivelisse Mieses, miembro del consejo y presidenta del comité de auditoría del Banco BHD, con la moderación de José Guillermo López, director de Auditoría Interna de la SB.

Para concluir la actividad, Elbin Cuevas, subgerente de Supervisión, habló sobre las Expectativas y consideraciones finales paras las firmas de auditores externos y los comités de auditoría