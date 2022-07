Supérate anuncia feria de empleo con más de 15 empresas participantes

El programa de asistencia social Supérate anunció la “Feria de Empleo Supérate 2022”, que se realizará el 14 de julio con la participación de más de 15 empresas nacionales.

La convocatoria a la feria que se realizará en el salón de eventos de la plaza comercial Sambil, se hace en alianza con el Ministerio de Trabajo y el Banco Mundial.

La directora de Supérate, Gloria Reyes, explicó que la feria estará abierta al público en general; sin embargo, está especialmente dirigido a brindar oportunidades de empleo a participantes del programa residentes en el Gran Santo Domingo que hayan finalizado el ciclo de acciones formativas técnicas vocacionales impartidas por Infotep.

Las empresas recibirán en sus stands las nuevas solicitudes de los postulantes que optarán para vacantes en las áreas administrativas y operativas.

Otro de los objetivos de la Feria de Empleo Supérate 2022 es el de crear vínculos laborales entre las empresas ofertantes de trabajo y las familias participantes del programa que cuenten con habilidades y competencias para adquirir experiencia laboral a través de pasantías o empleos dignos.

Desde las 8:00 am se estarán recibiendo solicitudes de los postulantes cuya información será registrada automáticamente en una en base de datos pero también, durante la feria, profesionales en el área impartirán talleres temáticos para el público interesado que puede asistir a “Tres Tips de cómo prepararte para buscar empleo”, “Como hacer un Curiculum Vitae atractivo, y “Cinco preguntas que no debes hacer durante la entrevista de Trabajo”. Los mismos serán ofrecidos desde las 10:00 am.

Para el cierre, una conferencista experta en empleabilidad expondrá sobre “Empleos del Futuro” y “Habilidades para el empleo del futuro”