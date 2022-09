Subsidios para combustibles y energía están contemplados en Presupuesto 2023

Jochy Vicente, Ministro de Hacienda

Mantener los subsidios a los combustibles y al sector eléctrico está dentro de las prioridades del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2023, con una asignación de 90 mil 425 millones de pesos.

Estos subsidios son los que al gobierno lo “tiene medio amarrado”, según el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, porque son grandes partidas que pudieran usarse para otros proyectos, como en el sector salud con el mejoramiento de hospitales, pero que dada la situación con el petróleo a nivel internacional, no se puede.

Solo para los combustibles, la pieza establece 20 mil millones de pesos en subsidio, con una estimación de que el promedio del petróleo intermedio de Texas (WTI) para el próximo año esté en los 89.1 dólares el barril.

Subsidios en Presupuesto 2023

Subsidio eléctrico RD$ 70,425 millones Subsidio combustibles RD$ 20,000 millones Supérate (programa Aliméntate) RD$ 30,690 millones Bono Gas RD$ 7,891 millones Bono familiar y Bono Luz RD$ 4,536 millones Aumento de raciones Comedores Económicos RD$ 520 millones Subsidios corredores (Fimovit) RD$ 500 millones

En el caso del subsidio eléctrico el Presupuesto del 2023 contempla 70 mil 425 millones de pesos. De acuerdo a Vicente, en medio del problema de inflación, no se puede presionar el bolsillo de la población con un aumento en la tarifa eléctrica en estos momentos.

Indicó que como las distribuidoras no pueden ajustar la tarifa, no pueden ganar dinero, situación agravada por el alto precio del gas natural y el carbón.

En un encuentro con la prensa, el ministro de Hacienda, dijo que la proyección es que por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el gas natural, el carbón y el diésel seguirán con altos precios.

“Tenemos que solventar el 2023. Verán en los precios de combustibles un desplome pero no en 2023”, indicó el funcionario al asegurar que lo que se está haciendo desde el gobierno es tener la precaución de tener las asignaciones para proteger la ciudadanía del aspecto inflacionario “porque no se puede liberar la tarifa eléctrica, la reforma no se hace en momentos de crisis”