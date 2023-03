Sequía solo ha afectado entre un 7 y 10 % de la producción nacional, dice ministro de Agricultura

La producción nacional ha sido afectada entre un 7 y 10 por ciento debido a la sequía, aseguró hoy el ministro de Agricultura, Limber Cruz.

Dijo que siempre que hay escasez de agua, la producción merma, pero que no se trata de un 40 por ciento como se ha dicho.

"He oído que la producción se cayo en un 40 y 45 por ciento, eso no es cierto, todavía.... es verdad que ha afectado, peor no en la dimensión que quieren ponerlo", manifestó

Indicó que el porcentaje de las afectaciones dependerá de la zona, porque hay otras más secas y otras más resistentes.

Medidas

El Ministerio de Agricultura dispuso la racionalización del uso del agua para el riego de cultivos con el objetivo de atenuar las repercusiones negativas en la ganadería, según explicó el viceministro de mercadeo y producción de la cartera agropecuaria, Eulalio Ramírez.

Mientras perdure la sequía, el uso del agua se concentrará en los cultivos que ya están plantados sin abocarse a nuevas siembras, como medida para mitigar los efectos negativos de la escasez de agua en el sector pecuario, señaló

Esta disposición complementa las demás instrucciones del programa de emergencia para auxiliar al sector ganadero ante la sequía, y que suponen la entrega de alimento para el ganado, camiones de agua, maquinaria y equipos de perforación de pozos a las zonas más afectadas, como Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Valverde, Azua, Barahona, Duvergé, San Juan, Azua, Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Pedernales, entre otras.

Actualmente hay ocho perforadoras que dan servicio ininterrumpido, habiendo excavado más de mil pozos mediante un programa permanente que ahora se ha concentrado en las zonas más afectadas, dijo el viceministro.

En tanto, Ramírez aseguró que los precios en las carnes están garantizados por el Gobierno, que trabaja para mantener la estabilidad para que los productores obtengan su beneficio manteniéndose los productos a precios razonables para la ciudadanía.

