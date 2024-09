Your browser doesn’t support HTML5 audio

Representantes de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE), la Dirección General de Ganadería, el Consejo Nacional para la Producción y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República acordaron trabajar juntos para fortalecer los mecanismos de prevención y persecución del cuatrerismo en el país.

En un encuentro en el que también participaron senadores, diputados y representantes de las principales federaciones ganaderas regionales, Erick Rivero, asesor del poder ejecutivo y presidente de APROLECHE, explicó que la creación de la ley que castiga el “abigeato” es un avance sumamente importante para los productores nacionales. Sin embargo, enfatizó que es necesario que la Policía y el Ministerio Público de todas las comunidades la conozcan y la apliquen con el mayor rigor posible.

“Hay fiscales que aún no conocen la ley. Así que vamos a trabajar con todos los sectores que no la conocen para utilizar activamente una herramienta que beneficia a toda la República Dominicana”, afirmó Rivero. También explicó que el robo de ganado afecta no solo a los productores, sino también a los empleados de finca y a toda la población que consume los productos derivados de la ganadería.

Durante la actividad, el director de Prevención de la Policía Nacional, general Ernesto Rodríguez, y el magistrado Héctor García, representante de la procuradora Jenny Berenice Reynoso, se comprometieron a gestionar la plena integración de ambas instituciones a los requerimientos del sector ganadero. En las próximas semanas, APROLECHE estará organizando encuentros de socialización con cada sector.

En el evento también participaron el director de Ganadería, Abel Madera Espinal; el presidente de CONFENAGRO, Wilfredo Cabrera; el director ejecutivo de CONALECHE, Miguel Laureano, y representantes de las federaciones ganaderas.

Por parte del Poder Legislativo, formaron parte de la iniciativa los diputados Jorge Hugo Cavoli Balbuena (autor de la ley que castiga el robo de ganado), el senador de El Seibo Santiago Zorrilla y la diputada Carmen Aurelia de la Rosa Pérez.

La ley que castiga el abigeato fue promulgada a finales de 2023 y, entre otras medidas, establece en su artículo seis que el abigeato agravado puede ser sancionado con penas de entre cuatro y 10 años de prisión, además de multas que oscilan entre 10 y 20 salarios mínimos del sector público.