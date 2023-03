Reserva Federal de EE.UU fue muy agresiva subiendo las tasas de interés, y eso trajo la quiebra de dos bancos, dice Lois Malkun

José Lois Malkun, Economista

Para Lois Malkun, ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana, y quien manejó la crisis y losl fraudes bancarios del 2003, explicó que los aumentos de la tasa de interés en los Estados Unidos han sido muy agresivos por parte de la Reserva Federal, y es lo que ha precipitado el quiebre de por lo menos dos entidades financieras, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, además de la crisis en el Republic Bank.

Advirtió que el sistema financiero dominicano es muy sólido, como consecuencia de las medidas que se adoptaron a partir de la crisis del 2003, y consideró positivo que en los Estados Unidos estas pequeñas entidades financieras hayan explotado con tiempo, para abrir los ojos a las autoridades de la Reserva Federal, quienes todavía tenían la idea de continuar aumentando las tasas de política monetaria en por lo menos 50 puntos, y hay quienes dicen que hasta 75 puntos.

“A los dominicanos hay que decirles que no hay ninguna probabilidad de riesgo sistémico, que no tengan miedo, porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos es con dos entidades muy pequeñas, y ya las bolsas y todo el sistema financiero ha retomado la normalidad después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que se pagarían de inmediato los ahorros de los depositantes, con fondos de contingencia que existen aportados por los bancos, y no con fondos de los ciudadanos, aunque los inversionistas perderán su inversión y serán investigados y sometidos a la justicia si se encuentran irregularidades, dijo Lois Malkun.

Advirtió que los ciudadanos dominicanos no deben llevarse de políticos oportunistas que andan hablando disparates “y que han utilizado la jodedera de los bancos para incentivar la incertidumbre”.

Dijo que ha estudiado los libros del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, a quien respeta y considera un hombre brillante, pero lo consideró precipitado en su último discurso, en donde sin haber esperado el último reporte de la inflación, dejó entrever que se aumentaría nuevamente las tasas de política monetaria. Eso fue un error y precipitó la crisis de los bancos que han caído, dijo.

Explicó que la Reserva Federal tenía que ver los daños colaterales de una decisión tan drástica como continuar aumentando las tasas de interés.

En el caso dominicano dijo que el primer semestre será de contracción de la economía, pero que a partir de junio podría comenzar a reducirse la tasa de política monetaria y comenzar la recuperación económica. Hay varios datos importantes que favorecen a la República Dominicana: Ha bajado a un 45% la deuda pública en relación con el PIB, y los ingresos por turismo, remesas, zonas francas siguen aumentando.

Explicó que habrá que modificar la ley de capitalización del Banco Central para reducir el déficit cuasi fiscal del Banco Central, porque los gobiernos no han cumplido con el compromiso de ir reduciendo ese déficit con los aportes en recursos al BC.

Sobre la decisión del presidente Abinader de salir en auxilio de los productores de arroz, por el desmonte arancelario del DR-CAFTA, explicó que hay un grupo de arroceros que puede competir con las importaciones de arroz de Estados Unidos. El arroz dominicano es de mayor calidad, dijo, pero hay un problema con los pequeños productores de arroz, que podrían ser 100 mil, que no tienen recursos para tecnificarse.

Esos productores de arroz podrían asociarse en cooperativas y recibir el apoyo del gobierno para tecnificarse y ser más eficientes en la producción de arroz, además de vincularse con cooperativas y recibir apoyo del Banco Agrícola o del ministerio de Agricultura. Lo que sería complicado conseguir es que EE.UU modifique el acuerdo, porque tendría que hacer modificaciones con los países de Centroamérica con el maiz, por ejemplo, y eso no será posible. Dijo que México hizo su desmonte y no pasó nada, y que esa es una experiencia.

José Lois Malkun fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames en su programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite todos los días en AcentoTV